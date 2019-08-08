"معادن للتسويق والتوزيع" تستوفي المتطلبات النظامية للاستحواذ على 85% من ميريديان الأفريقية

أعنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن شركتها التابعة (معادن للتسويق والتوزيع) قد تمكنت اليوم الخميس 8 أغسطس من استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لتملك حصة مقدارها 85% في مجموعة مريديان. وأن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سينعكس على نتائج الربع الثالث من 2019.