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أخبار الشركات- محلية

"معادن للتسويق والتوزيع" تستوفي المتطلبات النظامية للاستحواذ على 85% من ميريديان الأفريقية

"الاقتصادية" من الرياض

أعنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) أن شركتها التابعة (معادن للتسويق والتوزيع) قد تمكنت اليوم الخميس 8 أغسطس من استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لتملك حصة مقدارها 85% في مجموعة مريديان. وأن الأثر المالي لهذا الاستحواذ سينعكس على نتائج الربع الثالث من 2019.

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