"المملكة القابضة" تربح 315 مليون ريال في النصف الأول متراجعة 18 %

تراجع صافي الربح لشركة المملكة القابضة إلى 315 مليون ريال خلال النصف الأول من 2019 مقابل 385 مليون ريال خلال النصف المماثل من 2018 بنسبة 18% وذلك بسبب الانخفاض فى الايرادات التشغيلية للفنادق بالاضافة الى انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع الاعباء المالية والمصاريف العمومية الإدارية والتسويقية على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع ارباح ومكاسب الاستثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض الخسائر الأخرى.
أخبار الشركات- محلية
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "سابتكو": بدء التشغيل الفعلي لشبكة حافلات الرياض خلال الربع الرابع من هذا العام
- 99 مليون ريال غرامات ضد 19 مخالفا لنظام السوق المالية
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
أضف تعليق