"المملكة القابضة" تربح 315 مليون ريال في النصف الأول متراجعة 18 %

تراجع صافي الربح لشركة المملكة القابضة إلى 315 مليون ريال خلال النصف الأول من 2019 مقابل 385 مليون ريال خلال النصف المماثل من 2018 بنسبة 18% وذلك بسبب الانخفاض فى الايرادات التشغيلية للفنادق بالاضافة الى انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع الاعباء المالية والمصاريف العمومية الإدارية والتسويقية على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع ارباح ومكاسب الاستثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض الخسائر الأخرى.