الامم المتحدة: درجة حرارة الهواء ارتفعت بمقدار ضعف المتوسط العالمي

قالت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية، إن درجة حرارة الهواء قد ارتفعت بمقدار 1.5درجة مئوية منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، أي ضعف متوسط الارتفاع العالمي الذي يتضمن أيضا المحيطات.

وفي تقريرهم الجديد بعنوان "تغير المناخ والأرض"، حذر علماء اللجنة التابعة للأمم المتحدة، من أن العالم يواجه خطرا كبيرا من الجفاف وحرائق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المستقرة.

وتقول اللجنة الحكومية إنه: "من المتوقع... أن تزداد المخاطر بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة".

وتدعو اللجنة المعنية بتغير المناخ إلى تحول عالمي نحو تناول المزيد من الأغذية النباتية وتقليل اللحوم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الماشية، وأن يوفر مساحات من الاراضي من أجل استخدامات أكثر استدامة.