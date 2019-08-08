1.7 تريليون ودائع لقطاع المصارف بنهاية النصف الأول.. و 3 مصارف تستحوذ على 48 % منها

حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الاول من العام الحالي نمو في إجمالي ودائعها بلغ نحو 8.1 في المائة، حيث بلغت الودائع نحو 1.71 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.33 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018 .

وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، فقد أستحوذت 3 مصارف على نحو 48 في المائة من الودائع، حيث بلغت إجمالي ودائع كل من مصرف الراجحي وبنك الاهلي وكذلك ساب نحو 824.14 مليار ريال، حيث يستحوذ البنك الاهلي على نحو 19.1 في المائة من الودائع، ونحو 17.5 في المائة لمصرف الراجحي، ونحو 11.4 في المائة لبنك ساب والذي تأثرت ودائعه بالنمو بعد عملية الإندماج مع البنك الأول.

وبحسب نمو الودائع خلال النصف الاول من العام الحالي 2019، فقد تصدر بنك ساب النمو متأثر بعملية الإندماج، حيث نمت ودائعه بنحو 47.6 في المائة، تلاه من حيث نسبة النمو بنك الجزيرة والذي نمت ودائعة بنحو 16.6 في المائة، تلاه بنك الرياض بنمو 15.1 في المائة، فيما تراجعت 3 بنوك في نسب نمو الودائع من اصل 11 بنك مدرج بالسوق الرئيسية.