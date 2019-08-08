بريطانيا : تحذيرات من نقص في الأغذية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق

حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال مواجهة بريطانيا نقصاً في بعض الأغذية الطازجة لأسابيع أو شهور في حالة خروجها من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج.

ونبهت، في هذا الإطار، بحسب وسائل إعلام محلية بريطانية اليوم، سلاسل متاجر بريطانيا للتجزئة، مثل "تيسكو"، من أن الخروج البريطاني من المجموعة الأوروبية في 31 أكتوبر من العام الحالي بدون اتفاق سيشكل مشكلة، سيما وأن الكثيرات من المنتجات الطازجة يتم استيرادها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد حذر مراراً مجموعة دول الاتحاد الأوروبي من أن بلاده قد تضطر، تحت قيادته، للخروج من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق حول حيثيات ذلك الخروج ما لم توافق تلك المجموعة على التفاوض مع حكومته على اتفاق جديد بخصوصها.