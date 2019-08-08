نيكي يرتفع منهيا خسائر استمرت 4 أيام لكن المعنويات ما زالت هشة

حقق المؤشر نيكي الياباني مكاسب محدودة اليوم الخميس بفضل تصيد الصفقات بعد عمليات بيع كثيفة في الأسبوع الفائت، لكن المعنويات ما زالت هشة بفعل الآفاق التي تغلفها الضبابية بشأن التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.37 بالمئة إلى 20583.35 نقطة بعد أن تكبد المؤشر القياسي خسائر على مدى أربع جلسات متتالية، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 بالمئة إلى 1498.66 نقطة.

وكان حجم التداولات ضعيفا في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو عند 2.09 تريليون ين (19.7 مليار دولار) مقابل المتوسط اليومي البالغ 2.34 تريليون ين على مدى السنة الفائتة.

وهدأت السوق مع استقرار اليوان الصيني بدرجة كبيرة بعد انخفاضات كبيرة سجلها في أوائل الأسبوع الجاري وفي غياب تصعيد جديد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أيضا، أظهرت بيانات ارتفاع الصادرات الصينية 3.3 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي، بينما توقع محللون انخفاضا نسبته اثنين بالمئة.

وارتفع قطاع الرقائق إذ صعدت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون 3.1 بالمئة و1.1 بالمئة على الترتيب بينما انخفضت أسهم البنوك 0.6 بالمئة.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 2.7 بالمئة. وحققت الشركة ربحا صافيا فصليا قياسيا بالنسبة لشركة يابانية، لكن الإجمالي تلقى الدعم من مكاسب بيع جزء من حصتها في علي بابا.