بدء تشييد «مدينة الموظفين» بمشروع البحر الأحمر .. مكاتب ومساكن ومرافق تجارية

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم، بدء تشييد "مدينة الموظفين" التي تضم مكاتب إدارية، ووحدات سكنية، ومرافق تجارية، من المقرر أن تخدم منسوبي الشركة، إضافة إلى القدرات البشرية العاملة في موقع المشروع.

وفاز بعقد التطوير شركتان متخصصتان في قطاع المقاولات بالمملكة، تقوم الأولى بتطوير مكاتب الإدارة على مساحة (سبعة آلاف متر مربع)، وسعة 500 موظف، على أن تسلم بحلول الربع الثاني من 2020، لتكون بمنزلةة مركز عمليات تطوير المشروع، لذا وقع الاختيار على ثلاثة مواقع روعي في اختيارها إمكانية الاستمتاع بمناخ منطقة المشروع المميز، وسهولة التنقل للموظفين.

وستضم منطقة الإدارة عديدا من المرافق الخدمية، مثل قاعة للمطاعم، بسعة 160 شخصا، وغرفة اجتماعات تتسع لـ 100 شخص.

وستتولى الشركة الثانية تطوير الوحدات السكنية في مدينة الموظفين، وفق عقدٍ ينص على تطوير أول "عشر" وحدات سكنية، ستضم "300" شقة، على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى منهما تسليم خمس وحدات سكنية بحلول الربع الثالث من عام 2020، فيما تشمل المرحلة الثانية إنجاز النصف المتبقي بحلول الربع الأخير من العام نفسه. وسيستخدم بعضها مبدئيا لإسكان عمال البناء في الموقع على أن تشغل لاحقا من قبل موظفي الفنادق، والأصول التجارية، ومتاجر التجزئة، إضافة إلى منسوبي المرافق الترفيهية.

ومن المنتظر أن تحتضن "مدينة الموظفين"، نحو 14 ألف موظف، سيعملون في الوجهة مع افتتاح المرحلة الأولى منها بحلول الربع الرابع من عام 2022. فيما ستوفر أيضا مساكن مؤقتة لـ "25" ألف عامل سيقومون بإنشاء البنية التحتية وأصول الوجهة.

من جانبه، أوضح جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن إنشاء وتشغيل وجهة بحجم مشروع البحر الأحمر يتطلب إقامة مجتمع ينعم أفراده بأعلى معايير العيش الرغيد، ويوفر المرافق الضرورية لدعم نمط الحياة العصرية. وهذا ما سنعمل على توفيره في مدينة الموظفين التي ستضم مساكن تواكب تطلعاتنا، ومكاتب إدارية، إضافة إلى طيف واسع من مرافق الترفيه والتجزئة التي تراعي اعتبارات البيئة التي حددناها داخل الوجهة.

وأكد باغانو اعتماد مبدأ التطوير عن بعد، من خلال تطوير أبنية جاهزة بعيدا عن المشروع ثم نقلها وتركيبها داخل المواقع المحددة لها في الوجهة، وسيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، إضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب.

بدوره، لفت إيان ويليامسون كبير مسؤولي تسليم المشروع في شركة البحر الأحمر للتطوير، إلى نهج الاستدامة الذي تعتمده الشركة في عملية التطوير، المتمثل في الاستعانة بالهياكل الخرسانية الدائمة وتخصيصها حسب الحاجة، بدلا من الاعتماد على الأبنية المؤقتة للاستخدامات قصيرة الأجل. بمعنى آخر؛ سيسهم هذا النهج في تعزيز عاملي الجودة والأمان، وتقليص الاعتماد على القدرات البشرية العاملة في الموقع، إضافة إلى خفض حدة الأثر البيئي خلال عملية التصنيع والتركيب، إضافة إلى ضمان سرعة التسليم بطريقة مستدامة.

وتمضي أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر وفق الجدول الزمني المخطط لها، حيث ستفتتح المرحلة الأولى بنهاية عام 2022، وستضم "14" فندقا فاخرا تحتوي على ثلاثة آلاف غرفة ستُشيد على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية. كما ستتضمن مرسى لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطارا مخصصا لزوار الوجهة، فضلا عن تطوير البنى التحتية الخدمية والخدمات اللوجستية الضرورية.

يذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير أعلنت في وقت سابق عن بدء تطوير مشتل زراعي بمساحة "1 كم2" (100 هكتار)، إضافة إلى بدء تطوير البنية التحتية البحرية التي تتضمن تشييد جسر بطول 3.3 كم، سيصل اليابسة بالجزيرة الرئيسة، إضافة إلى بدء تطوير قرية سكنية عمالية تحتوي على عشرة آلاف وحدة سكنية في موقع الوجهة.