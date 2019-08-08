السوق الموازية تربح 32 نقطة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.88 في المائة لتغلق عند 3779 نقطة بنحو 32 نقطة. وزادت قيم التداول 7 في المائة بنحو 62 ألف ريال لتصل إلى 924 ألف ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 1 في المائة بنحو 581 سهما لتصل إلى 38 ألف سهم. وانخفضت الصفقات بسبع صفقات لتصل إلى 134 صفقة. تراجع سهم "باعظيم" بنسبة 1.43 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال، مقابل ارتفاع أربعة أسهم واستقرار البقية. تصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 18.38 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 31.40 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 43.95 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 387 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 140 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 122 ألف ريال.