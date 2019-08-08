الارتجال لن يخدم بوريس جونسون في «داونينج ستريت»

الأيام القليلة الأولى التي مرت على بوريس جونسون حينما أصبح رئيسا للوزراء كانت مثل اندفاع أشعة الشمس الساطعة: مغرية، لكنها تلمح إلى وجود خطر. كرر تعديله الوزاري الصادم والمرعب حملة التطهير التي نفذتها مارجريت تاتشر في عام 1981 للتخلص من "المبتلّين". في ذلك الوقت، سألت: "هل أنت واحد منا؟". يواجه المعتدلون في حزب المحافظين الآن السؤال نفسه - مع إضافة عبارات لطيفة، كما يجادل جونسون، بأنهم إذا اتحدوا وتمسكوا ببعضهم، يستطيع التغلب على جيريمي كوربين.

لدى المملكة المتحدة الآن وزير خارجية ووزير داخلية متشددين في وجهات نظرهما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي أكثر مما كان عليه جونسون. بعض منا، ممن لديهم شكوك بشأن رقصة الموت المقبلة، يخشون أن يكون هذا هو حال الحكومة بوضوح فيما يتعلق بالموعد النهائي في 31 تشرين الأول (أكتوبر). مع ذلك كان من الصواب أن يُحدث تغييرات في نهج الحكومة القديمة البالية. ومن المنطقي أيضا ضم الوزراء والمستشارين الذين سيتولون القيادة استنادا إلى الأولوية الرئيسية لرئيس الوزراء. يعرف جونسون مدى صعوبة تحقيق التقدم في الحكومة - ناهيك عن السرعة.

كيف سيعمل؟ سلطة رئيس الوزراء مستمدة من أربعة مصادر رئيسية. أولا، قوة المحسوبية. ثانيا، السلطات التنفيذية لأجهزة الدفاع والاستخبارات. ثالثا، القدرة على سن القوانين والقيادة البرلمانية. وأخيرا، قدراته الخطابية الفذة – وهي قوة حتى رؤساء الوزراء ذوو الأغلبية الكبيرة يرون أنهم بحاجة إليها. توني بلير استخدم مقابلة إذاعية للتغلب على وزير ماليته والإعلان عن زيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية. ديفيد كاميرون استخدم الخطب لفرض تعريف للتطرف الذي كانت تقاومه وزيرة الداخلية في عهده وموظفوها.

قد يستخف منتقدو جونسون بمدى الشعور بالانتعاش وارتفاع المعنويات لوجود رئيس وزراء يمكنه التواصل ورواية القصص بعد ثلاثة أعوام من القيادة الصامتة فعليا. لكن قوة المحسوبية ستنخفض بمجرد اختياره لوزرائه، كما أنه يفتقر إلى الأرقام اللازمة لقيادة البرلمان. للحفاظ على الزخم، يحتاج مستشاروه إلى تحقيق انتصارات مبكرة لا تتطلب سوى إجراء تغيير في التوجيهات أو إنفاق مزيد من المال. يمكنه إنفاق المزيد على الشرطة، مثلا، دون الحاجة إلى إقرار ميزانية جديدة. يمكنه تقديم مزيد من التفاصيل حول كيفية إنفاق التمويل الإضافي المخصص أصلا للهيئة الوطنية للصحة. لكنه قد يحتاج إلى إجراء انتخابات عامة فيما يتعلق بإصلاح الرعاية الاجتماعية، أو بإنشاء حوافز استثمار جديدة.

يشير التعيين الأكثر إثارة للاهتمام إلى أن من المرجح إجراء انتخابات هذا الخريف. تم تعيين دومينيك كامينجز، المدير السابق لمعسكر المغادرة، باعتباره أحد كبار المستشارين في "داونينج ستريت". كامينجز مفكر بارع وناشط مناضل لا يعرف الكلل صاغ شعار الفوز؛ "استعادة السيطرة"، في استفتاء عام 2016. لن يرى كامينجز أي تناقض مستعصٍ بين جونسون المؤيد بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو بطريقة عفوية غير مبالٍ بالاقتصاد، وبوريس جونسون المناصر للعولمة وصاحب القلب الكبير والداعم لقطاع الأعمال. إن قدرة رئيس الوزراء على إظهار كلا الجانبين من شخصيته ستكون مهمة لبقائه.

كامينجز هو أيضا مسؤول فاعل للغاية، أشبه بصاروخ متتبع للحرارة يشعل النار في ممرات وايت هول دون أي اعتبار لما يعتقده الآخرون. وباعتباره مستشارا لمايكل جوف في وزارة التعليم، فقد أدخل إصلاحات على التبني، والمدارس المجانية، واللوائح التنظيمية - وسيعمل الآن مع جوف على التخطيط لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

إنه ليس ساذجا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: لقد كان لاذعا حيال المؤيدين لخروج بريطانيا الذين كانوا في غاية الكسل حينما يتعلق الأمر بالتمعن في التفاصيل، وهاجم تيريزا ماي لإثارتها المادة 50 دون خطة. وقال إنه سيتحقق من الافتراضات ويدمر الذرائع. لكن الكثير من الطاقة سيهدر إذا تصادم مع من سيصبح السكرتير الخاص الرئيسي لرئيس الوزراء. ولأن جونسون يفضل أن يفوض على أن يعكف بنفسه على جداول البيانات، سيعتمد بشكل خاص على الموظفين في مكتبه الخاص.

يشعر معظم رؤساء الوزراء بالصدمة من صعوبة إنجاز الأمور من داخل مقر رئاسة الوزراء. تغوص المبادرات السياسية في اللجان والمشاورات، ويعطلها التقاعس الإداري أو المقاومة الصريحة. أنشأ بلير سلسلة وحدات لدفع الأمور واستعجال الخطى. واستمر كاميرون في توجيه الوزراء لفترات طويلة، واستخدم وحدة السياسات لدفع الإدارات الضعيفة. لكن حتى مع ذلك، ليس هناك سوى ساعات طويلة في اليوم يتم قضاء كثير منها في الفعاليات الرسمية والمكالمات الهاتفية مع الحلفاء الرئيسيين، واجتماع البرلمان الأسبوعي الذي يتم فيه مساءلة رئيس الوزراء. لن يتمكن جونسون من الارتجال في اجتماعات المساءلة هذه، على الرغم من مواجهته خصما ضعيفا هو جيريمي كوربين: سيظل بحاجة إلى إحاطة مفصلة للتأكد من أنه لا يعطي أي تعهدات غير حكيمة قد لا يستطيع الالتزام بها.

القرارات العاجلة تتدفق على نحو لا هوادة فيه، ولا يمكن لأي رئيس وزراء أن يتخلف. كان لدى الخمسة الأخيرين معدل عمل رائع: اعتاد ديفيد كاميرون على تلقي رزمة أوراق كل ليلة في الساعة العاشرة مساء، وكان يرد على كل واحدة قبل الساعة الثامنة صباحا. إذا لم يعمل جونسون بالجد نفسه، سيجد نفسه خارج الحلقة وسيتباطأ عمل الجهاز الإداري.

علاقة العمل الوثيقة مع وزير المالية ستساعد. في حالة ساجد جاويد، ليس فقط لأنه أول شخص من أقلية عرقية يحصل على هذا المنصب في بريطانيا، بل لأنه أيضا خبير مالي ذكي، على الرغم من كونه محافظا مؤيدا للدولة الصغيرة، إلا أنه يوافق جونسون على أن الوقت قد حان للاستثمار في البنية التحتية وإنهاء التقشف.

لو لم يكن يقود حملة خروج بريطانيا، لكان جونسون الآن يقاتل جورج أوزبورن على منصب كاميرون رئيسا للوزراء، دون وجود الاستقرار الاقتصادي الحالي. أوزبورن اتهم جوردون براون فيما مضى بالفشل في إصلاح السقف عندما كانت الشمس مشرقة. جونسون على وشك إسقاط المنزل، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إقناعنا بأن هذا سيسمح بدخول أشعة الشمس. نحن على وشك معرفة ما إذا كان سينجح في تنفيذ تلك الخدعة.



* الكاتبة رئيسة سابقة لوحدة السياسة في "داونينج ستريت"، وزميلة عليا في جامعة هارفارد.