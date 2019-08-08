أوربان يسعى إلى إعادة كتابة التاريخ من المجر

في صباح يوم مشرق في مطلع حزيران (يونيو) الماضي، كان جانوس رينر عند الطبيب البيطري لمعالجة ببغاء تربيه ابنته، عندما تلقى مكالمة هاتفية يمكنها تغيير إن لم يكن تاريخ المجر الحديث، فعلى الأقل طريقة كتابته وتدريسه قبل إعادة قراءته.

سأله زميله بينما كان الببغاء يزقزق بشكل صاخب في الخلف: "هل سمعت الأخبار؟ انتهى المعهد".

حتى تلك اللحظة، لم يكن رينر على علم بالخطط الحكومية الرامية إلى تحويل معهد 1956- وهو مركز البحوث التاريخي الذي كان مسؤولا عن إدارته والمخصص للثورة المجرية ضد الاتحاد السوفياتي - إلى تكتل قريب من حكومة فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر المحافظ.

دون التشاور مع رينر، وقع أوربان مرسوما حكوميا يقضي بضم معهد 1956 إلى معهد فيريتاس للبحوث التاريخية ومركز الأرشيف، الذي أنشأته الحكومة قبل خمسة أعوام، الذي يقول النقاد إنه يروج لنوع من التاريخ يميل إلى تفضيل أجندة أعمال أوربان.

يدار معهد فيريتاس من قبل الحكومة، التي تلعب دورا كبيرا في تعيين رئيس له وتحديد أولويات البحوث فيه.

يأتي تغيير السيطرة في معهد 1956 عقب قرار اتخذ في أواخر العام الماضي ويقضي بنقل تمثال إيمري ناجي، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء أثناء فترة ثورة لم تستمر طويلا في عام 1956.

ناجي، الذي أعدم ودفن في مقبرة جماعية بسبب قراره المتمثل في الانسحاب من معاهدة حلف وارسو، يعد واحدا من الشخصيات الأكثر أهمية في تاريخ المجر الحديث. إعادة دفنه في عام 1989 في بودابست كانت حدثا مهما له دوره في انهيار الشيوعية في هنغاريا والكتلة الشرقية. تم تأسيس معهد 1956 في اليوم التالي.

يقول النقاد إن القرارات تشكل جزءا من اتجاه أوسع نطاقا يتمثل في السيطرة على الباحثين، وخنق الحرية الأكاديمية والحد من المعارضة العامة.

كما يقولون إن لها دورا أيضا في تشكيل رواية تصور المجر كضحية في صراع النازية والسوفيات في القرن الـ20، لكنها تقف اليوم تدافع عن نفسها بكل شجاعة، في ظل قيادة شخص وطني أصيل.

عملية نقل التمثال "ترمز إلى وتوضح اعتزام أوربان تشكيل وإعادة تشكيل وبناء وإعادة بناء سرد جديد"، بحسب ما يقول رينر.

تنفي الحكومة المجرية محاولة تشكيل الطريقة التي يتم من خلالها كتابة التاريخ. في منشور على مدونة، وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة زولتان كوفاكس عملية دمج معهد 1956 داخل معهد فيريتاس بأنه: "تغيير إداري بسيط لجعل البحوث أكثر كفاءة من خلال دمج الحقول المرتبطة وضمها في الهيكل نفسه".

مع وجود عشرة موظفين فقط، كان المعهد جزءا من المكتبة الوطنية. استقال جميع المؤرخين قبل عملية التسليم، باستثناء مؤرخ واحد، قال إنه يفضل البقاء لـ"اختبار" الهيكل الجديد. بعد ثلاثة أسابيع مع معهد فيريتاس، انسحب هو أيضا.

يقول متحدث رسمي باسم معهد فيريتاس إنه كان من الممكن أن يمنح المعهد البحوث الأكاديمية: "استقلالا تاما لا يتغير" ونفى الادعاء بأن الهدف من ذلك يتمثل في إنتاج نسخة من التاريخ متمسكة بالرواية الحكومية.

يقول المتحدث الرسمي إن هنالك حاجة إلى تعديل نسخة التاريخ التي كانت سائدة خلال فترة حكم النظام الشيوعي، مضيفا أن المؤرخين في معهد فيريتاس يسعون بقوة إلى "توفير الوضوح الدقيق حول البيانات والتصورات التي كانت كاذبة على مدى عقود. التاريخ لم يعد عملية متحجرة بشكل ثابت لا يتغير".

الجدل المثار حول معهد 1956 يتماشى مع رؤية عبر عنها أوربان في الصيف الماضي.

خلال كلمة ألقاها في المهرجان الصيفي المقام في ترانسلفانيا، الذي تم تنظيمه من قبل حزبه وشركائه المحليين، قال أوربان إن فوزه في انتخابات ذلك العام - نال من خلالها فترة ولاية رابعة كرئيس للوزراء - منحت إدارته "شيئا مهما لا يقل عن مهمة وانتداب بناء عهد جديد في البلاد".

وقال: "الحقبة الزمنية واقع ثقافي مميز وخاص، ونظام روحاني، ونوع من المزاج السائد، بل ربما ذوق - شكل من أشكال المواقف التي تحددها الاتجاهات الثقافية، والمعتقدات الجماعية والعادات الاجتماعية. والمهمة التي تواجهنا الآن هي: يجب علينا تضمين النظام السياسي في هذه الحقبة الثقافية".



تضييق الخناق على سوروس

تمكن أوربان من الوفاء بوعوده. منذ ذلك الخطاب، تمكنت الحكومة من الناحية العملية على إرغام جامعة أوروبا الوسطى، التي تأسست من قبل جورج سوروس الملياردير المجري-الأمريكي والمتبرع في عام 1991، على نقل الجزء الأكبر من أنشطتها إلى فيينا، العاصمة النمساوية.

لا يزال بإمكانها إصدار الدرجات العلمية المجرية، لكن كثيرا من طلابها المحليين والدوليين يفضلون الحصول على الدرجات العلمية الأمريكية.

توقفت الحكومة عن اعتماد المساقات المتخصصة في الدراسات الجنسانية، التي كان يتم تدريسها في جامعة واحدة خارج جامعة أوروبا الوسطى.

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انتقلت ملكية 500 منفذ لوسائل الإعلام، كانت تدار بشكل رئيسي من قبل رجال أعمال أصدقاء للحكومة، إلى مؤسسة غير ربحية جديدة لوسائل الإعلام تدار من قبل دار نشر موالية لأوربان.

ثم في تموز (يوليو) الماضي، زادت الحكومة من سيطرتها على جهاز الأبحاث الأعلى في البلد، وهو الأكاديمية المجرية للعلوم – وهو قرار اتخذ على الرغم من معارضة الإداريين والموظفين، بمن فيهم بعض الباحثين الذي يبلغ عددهم ثلاثة آلاف باحث.

أدانت مجموعة مشتركة من كبار الأكاديميين من بولندا والنمسا وألمانيا تغيير السيطرة، حيث قالت إنها "تتعدى على المبادئ المقبولة والمطبقة دوليا للحرية الأكاديمية والحوكمة الذاتية للمؤسسات العلمية".

تصر الحكومة على أن المقصود من التغيير هو تحسين كفاءة الأبحاث. يقول جريجوري شوبفلين، وهو عضو برلمان مغادر من حزب فيدسز التابع لأوربان: "كل حكومة تسير في الاتجاه الذي يقول ’نحن ندفع لكم أموالا كثيرة، وماذا نحصل مقابل ذلك‘؟ هم يحاولون السيطرة بشكل أفضل على الأبحاث، لكن يمكن توجيه كمية معينة من الأبحاث بهذه الطريقة، وبعضها لا يمكن توجيهه".

شعر مسؤولو الأكاديمية باستياء شديد من هذا الانتقاد. يقول عضو أعلى في إدارة الأكاديمية: "الأمر يتعلق بامتلاك السلطة للسيطرة علينا. هذا هو بالضبط نفسه الذي يحدث حين تفكر في نية الحكومة أن يكون لها رأي في أحداث التاريخ المهمة من الناحية السياسية".



الاستيلاء على المعهد الشهير

جاء الاستيلاء على معهد 1956 عشية الذكرى الـ30 لإعادة دفن ناجي في حزيران (يونيو) 1989.

في ذلك اليوم، أصبح أوربان، الذي كان في ذلك الحين طالبا فاز بعد ذلك بمنحة سوروس، مشهورا بعد أن ألقى خطابا في ساحة أبطال بودابست، حيث دعا السوفيات إلى إزالة دباباتهم وطالب بإجراء انتخابات حرة.

قال أوربا، المتحدث باسم حزبه الذي تأسس حديثا وكان يبلغ من العمر 26 عاما آنذاك، إن ناجي، على الرغم من أنه شيوعي: "تماهى مع رغبات الأمة المجرية لوضع حد للمحرمات الشيوعية، والطاعة العمياء للإمبراطورية الروسية وديكتاتورية حزب واحد".

حتى أشد خصومه يتذكرون أهمية الخطب التي ألقيت في ذلك اليوم. يقول آدم ميشنيك، المنشق البولندي السابق الذي كان رئيس تحرير جريدة "غازيتا ويبورزا" المستقلة، الذي كان حاضرا: "أستطيع أن أرى دكتاتورية تنفجر أمام عيني".

على أن النقاد يقولون إن دور أوربان في إحداث تغيير في النظام مبالغ فيه من قبل الحكومة. كما دعا أفراد آخرون الحكومة إلى الطلب من الروس مغادرة البلاد وإجراء انتخابات حرة، كما يقولون، وأشاروا إلى أنه قبل شهور من خطاب أوربان، كان الاتحاد السوفياتي قد بدأ بالفعل سحبا جزئيا للقوات.



قصة بسيطة من خارج السياق

ماريا شميدت، مؤرخة بارزة مقربة من أوربان، أحيت حفلا موسيقيا في حزيران (يونيو) الماضي، للاحتفال بخطابه الذي ألقاه قبل 30 عاما.

المتحف الذي تقوده "بيت الإرهاب"، و يركز على تاريخ المجر خلال العهدين الفاشي والشيوعي، يشرف على سلسلة من الأحداث على مدار العام.

كما دفعت أكثر من 60 ألف يورو لمهرجان موسيقي لبث مقاطع من خطاب أوربان عام 1989 بين الفصول الموسيقية.

يقول جابور إيجري، مدير معهد التاريخ السياسي ومقره في بودابست: "يحاولون بيع فكرة أن هناك بطلا واحدا في تغيير هذا النظام - أن أوربان هزم بمفرده الشيوعية وهز الستار الحديدي".

مضيفا أن نسختهم: "هي قصة بسيطة جدا، مأخوذة خارج السياق الدولي".

متحدث باسم معهد القرن الـ21، الذي ترأسه السيدة شميدت، رفض هذا الانتقاد ووصفه بأنه "هراء"، قائلا إن الفيديو صدح طوال: "بضع ثوان بالدعوة الحماسية أيها الروس، عودوا إلى دياركم".

لم يكن لدى أي شخص آخر الشجاعة ليقول ذلك، وفي الواقع كانت هناك أصوات تشير إلى أن "أوربان ربما تمادى". أثبت التاريخ أنه محق وأن التشكيك في الأمر ليس سوى نزعة تحريفية حاقدة".

الجدل حول التاريخ يعمل أيضا على تغيير المظهر المادي لبودابست. منذ عام 1996، يقف تمثال ناجي في حديقة مجاورة لمبنى البرلمان القوطي الجديد في المجر. بعد عدة أيام من عيد الميلاد العام الماضي، أزيل التمثال ووضع في ميدان آخر على بعد أقل من كيلومتر واحد، كجزء من عملية إصلاح شاملة للمنطقة.

في مكانه، تمت إعادة تثبيت نصب تذكاري لضحايا النظام الشيوعي الذي لم يدم طويلا في عام 1919، الذي كان واقفا في السابق في هذا المكان.

يقول بعض الباحثين المختصين في المحرقة إن هذا دليل على وجود جهد أوسع للتقليل من دور المجر في قتل وترحيل اليهود إلى معسكرات الموت النازية - تم ترحيل 437 ألف يهودي بعد غزو الألمان للمجر في عام 1944.

في عام 2014، أقامت حكومة أوربان تمثالا في وسط بودابست "لضحايا الغزو الألماني لعام 1944".

على الرغم من أن بعض الشخصيات الحكومية أكدت مسؤولية المجريين عما حدث للسكان اليهود في البلاد، إلا أن أوربان قال إنه نصب تذكاري لجميع ضحايا النازيين، بمن فيهم مليون من غير اليهود، هلكوا أيضا.

يقول المنتقدون إنه من خلال تصوير المجر على أنها بريئة، فإن هذا "يبيض" دورهم في ترحيل اليهود أو في المذابح الجماعية، والعمل القسري وعمليات الترحيل التي واجهها اليهود حتى قبل الاحتلال الألماني.

ظهرت اتهامات مماثلة في السنة الماضية بشأن خطط لمتحف ثان خاص بالمحرقة، بعنوان "منزل الأقدار". كان المقصود افتتاح هذا العام للاحتفال بالذكرى الـ75 لترحيل اليهود المجريين إلى معسكرات الموت النازية، لكن الجدل حول تشكيلة مجلس إدارة المتحف أخرت الافتتاح.

أعطيت السيدة شميدت في البداية مسؤولية الإتيان بمفهوم للمتحف، لكن انخراطها أثار صيحات استياء دولية، وتم إخراجها من مجلس الإدارة.

مبنى المتحف جاهز الآن، لكنه "ليس مفتوحا لأنه لا يوجد محتوى"، كما يقول سولومون كلوفز، زعيم الجماعات اليهودية المجرية الموحدة، الذي عين مجلسا جديدا لإدارة المتحف في أيار (مايو) الماضي.