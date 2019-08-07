وزير الإعلام يقف على استعدادات الوزارة والهيئات التابعة لها لموسم الحج

تفقد وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، مساء اليوم، المركز الإعلامي في جدة، للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

واستمع إلى شرح من المسؤولين عن المركز بشأن الاستعدادات لتنفيذ التغطيات الإعلامية لمناسك الحج وفعالياته، والخدمات الإعلامية التي تقدمها الوزارة للإعلاميين، بدءًا من تنسيق زيارات الإعلاميين الدوليين إلى مقرات الأجهزة الحكومية، والتواصل والتنسيق مع وسائل الإعلام الدولي، إلى الإشراف على البرنامج الإعلامي لضيوف الوزارة وتنسيقه.

كما تابع الوزير الخدمات التي تقدمها وكالة الأنباء السعودية "واس"، لجميع القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في الحج بدون استثناء، ونشر الأخبار والتقارير والصور بست لغات منها؛ العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والفارسية، إضافة إلى اللغة الروسية مطلعاً على الخدمات المقدمة للإعلاميين في بوابة الحج التي تشمل نشر الأخبار على مدار الساعة بلغتين، وتوفير الصور والفيديوهات بجودة عالية، إضافة إلى توفير الفيديوهات مترجمة بلغات مختلفة، وتقديم الدعم في طلبات التنسيق للجهات الحكومية.

وتفقد وزير الإعلام خدمات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، المتمثلة في تسهيل دخول الوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية، ومسح الأجهزة والمعدات في المنافذ الحدودية، وتقديم التسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية، ومنح تصاريح التصوير في الأماكن العامة بالمشاعر المقدسة، وتصاريح التصوير الميداني للفرق الإعلامية، وتقديم الدعم والمساندة للفرق الإعلامية أثناء التغطية الإعلامية بالمشاعر المقدسة، وتنظيم أنشطة البث الأرضي والفضائي.

وتعرف على الدور الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون في تغطية الجهود المبذولة على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في المملكة، ونقلها من خلال التقارير والربط المباشر بنشرات الأخبار والبرامج، وإبراز جهود الجهات المشاركة في موسم الحج، والبث المباشر لنقل المؤتمرات الصحفية للجهات المشاركة.

إثر ذلك قام بجولة في المركز الإعلامي الموحد "التواصل الحكومي" الذي يقدم خدمات تنسيق خطط النشر الإعلامية مع الأجهزة الحكومية، وتنسيق التغطيات التلفزيونية للأجهزة الحكومية، ونشر الأحداث المهمة والمؤتمرات الصحفية خلال موسم الحج، وتقديم خدمات الدعم الإعلامي للأجهزة الحكومية وللإعلامين السعوديين والدوليين، ودعم الأجهزة الحكومية في إبراز إنجازاتها إعلامياً من خلال منظومة وزارة الإعلام, والتنسيق في عمليات النشر بين حسابات الأجهزة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة طلبات الإعلامين، وتوفير المحتوى المطلوب بالتنسـيق مع الجهات الحكومية ومنظومة وزارة الإعـلام.

بعد ذلك توجه وزي الإعلام الأستاذ تركي الشبانة إلى مقر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، حيث عُزف بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك شاهد والحضور فيلماً بعنوان "العالم في قلب المملكة"، الذي يتحدث عن انعكاسات الحج على الهوية، ويروي معاني الهوية الإعلامية للحج المستمدة من روح المشاعر المقدسة.

كما جرى عرض فيلم عن سعوديين تطوعوا لنقل تجربة الحج بلغات مختلفة، تسهم في إيصال رسالة الحج إلى جميع أنحاء العالم بلغات "الأوردو والفرنسي والملاوي والإنجليزي والصيني والألماني والإسباني والياباني والكوري والتركي، إضافة إلى لغة الإشارة". ، تلا ذلك عرض فيديو عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإعلام في الحج.



ثم دشن وزير الإعلام خدمات الإعلاميين في بوابة الحج الرقمية https://hajj.media.gov.sa، التي تشكل منظومة خدمات إعلامية متعددة، تشمل مجموعة من الفيديوهات والصور العالية الجودة، ومواد مترجمة إلى 13 لغة وغيرها، إلى جانب التنسيق مع الوفود الإعلامية الدولية استكمالا للرسالة الاعلامية السامية التي تقدمها وزارة الإعلام في خدمة ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن وزارة الإعلام في موسم حج 1440هـ تحدثت عن إقامة مركزين إعلاميين في المشاعر المقدسة واستقبال 225 ضيفًا من 28 دولة تستضيفهم وزارة الإعلام، كما تم تجهيز 4197 مادة إعلامية حتى 6 أغسطس الجاري، وصرحت الوزارة لـ 26 وكالة أنباء إعلامية أجنبية بتغطية موسم الحج، وتم منح 217 تأشيرة من 28 سفارة سعودية لإعلاميين.

وضمن استعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم حج هذا العام تم تكليف 70 موظفاً في المشاعر المقدسة و14 مكتباً و13 مراسلاً داخل المملكة، و5 مكاتب و14 مراسلاً خارج المملكة، كما خصصت الوزارة 19 لجنة للقيام بمخاطبة الجهات الرسمية لتسهيل مهام الاستضافة وتسهيل مهمة 83 إعلامياً من 26 قناة تلفزيونية مستقلة.

كما تم إنتاج 20 فيلماً بأكثر من 10 لغات عن الحج، ويتم التعامل بشكل مباشر مع أكثر من 19 صحيفة وموقعاً اخبارياً، وأكثر من 18 محطة فضائية وإذاعية، يتم التنسيق معها، وأكثر من 90 جهة حكومية يتم دعمها، إضافة إلى أكثر من 100 صحفي جرى التعاون معهم في نشر الأخبار.