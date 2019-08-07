جنوب إفريقيا.. البنك المركزي يطالب بإطلاق الطيف الترددي لمساعدة الاقتصاد

قال نائب محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا(البنك المركزي) كوبن نايدو إن إزالة عدم اليقين في السياسات في جنوب إفريقيا وإطلاق الطيف الترددي الجديد المطلوب في قطاع الاتصالات لتنفيذ تقنيات الجيل الخامس، وتغيير لوائح التأشيرات يمكن أن يعزز على الفور الاقتصاد المتدهور ويخفض معدل البطالة على مستوى الأزمة.

وبينما دعا البنك المركزي منذ فترة طويلة الحكومة إلى إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة النمو الاقتصادي، فإن كبار مسؤولي البنك، يترددون حتى الآن في الحديث عن التغييرات المحددة التي يمكن القيام بها، ويعتبرون أنها تقع ببساطة خارج نطاق السياسة النقدية وتفويض مكافحة التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج عن نايدو قوله اليوم في مأدبة غداء مع الصحفيين في جوهانسبرج، عندما سئل عن المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، "في كل مجال من مجالات الاقتصاد، سواء كان ذلك في التعدين أو الزراعة أو السياحة أو تخصيص الطيف، هناك حالة من عدم اليقين بشأن السياسة تعيق الاستثمار".

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطط لإصدار سياسة بشأن ترخيص طيف جديد قبل الانتخابات في 8 مايو ، ولكن تمت الموافقة عليها فقط من جانب مجلس الوزراء الشهر الماضي وتفاصيل المزاد لم تصدر بعد، بينما أعلن الرئيس سيريل رامافوسا عن خطط لإدخال نظام التأشيرة الإلكترونية، وقال إن الحكومة تريد جذب 21 مليون سائح بحلول عام 2020 ارتفاعا من 10 ملايين سائح في العام الماضي. ولم يتسن الحصول على تحديث للأرقام الخاصة بالسائحين لتحديد مدى التقدم.