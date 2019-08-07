المؤشر "إس آند بي500" يغلق على ارتفاع طفيف بعد تعافيه مع عوائد السندات

تعافى المؤشر ستاندرد آند بوزر500 في بورصة وول ستريت من خسائره الأولية الحادة ليغلق على ارتفاع طفيف اليوم مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي شهدت مبيعات حادة وتعافي عوائد السندات من مستويات شديدة الانخفاض أثارت مخاوف من ركود.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 22.45 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 26007.07 نقطة بينما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا مرتفعا 2.21 نقطة، أو 0.08 بالمئة، عند 2883.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 29.56 نقطة، أو 0.38 بالمئة، إلى 7862.83 نقطة.