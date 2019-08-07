23.7 مليار ريال حقوق المساهمين في شركات الوساطة بنهاية الربع الثاني .. ارتفعت 6.2 %

ارتفعت قيمة حقوق المساهمين لشركات الوساطة "الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية" بنهاية الربع الثاني 2019، إلى نحو 23.68 مليار ريال، بنمو 6.2 في المائة بما يعادل 1.38 مليار ريال، مقارنة بـ22.3 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.

وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغ عدد شركات الوساطة 91 شركة بنهاية الربع الثاني 2019، مقارنة بـ84 بنهاية الربع الثاني 2018، بارتفاع 8.3 في المائة.

وتبلغ قيمة أصولها بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 31.67 مليار ريال مقارنة بـ32.24 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة لها من 2018، بتراجع 1.8 في المائة بما يعادل 572.98 مليون ريال.

فيما تصل قيمة رؤوس أموالها إلى 16.24 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019 مقارنة بـ15.48 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018، مسجلة نموا 5 في المائة بما يعادل نحو 768 مليون ريال.

وفيما يتعلق بإيرادات الربع الثاني 2019، بلغت 1.59 مليار ريال مسجلة نموا 14 في المائة بما يعادل 195.93 مليون ريال، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 البالغة حينها 1.39 مليار ريال.

وحققت شركات الوساطة هامش ربح قدره 37.5 في المائة في الربع الثاني 2019، مرتفعا من 34.2 في المائة خلال الفترة نفسها من 2018.

وبذلك، بلغ صافي الربح 596.07 مليون ريال مقارنة بـ477.22 مليون ريال خلال الفترة المقابلة، بنمو 24.9 في المائة وهو ما يعادل 118.85 مليون ريال.

ويعود سبب نمو الأرباح الرئيس إلى نمو الإيرادات بنسبة 14 في المائة، رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 5.8 في المائة بما يعادل 49.905 مليون ريال.

أما الأرباح التراكمية، فبلغت قيمتها نحو 5.808 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2019 مقارنة بـ4.585 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018، محققة نموا 26.7 في المائة بما يعادل 1.223 مليار ريال.

وبلغت نسبة الأرباح التراكمية من إجمالي رؤوس أموال الشركات أو الأشخاص المرخص لهم، نحو 35.8 في المائة بنهاية الربع الثاني مقارنة بـ29.6 في المائة بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.



*وحدة التقارير الاقتصادية