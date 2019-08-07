بدعم "المصارف" .. الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بعد تراجع 5 جلسات

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد خمس جلسات خاسرة، لتبتعد عن أدنى نقطة منذ أيار (مايو) وتغلق عند 8482 نقطة، رابحة 88 نقطة بنسبة 1 في المائة، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 1.12 في المائة ليغلق عند 1227 نقطة رابحا 13 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة سهم "الرياض". استمر النشاط الشرائي الذي بدأ منذ جلسة أمس الأول، وقلصت نحو نصف الخسائر، واستمرت في جلسة الأمس لتسيطر على الجلسة دون أن يتداول المؤشر في المنطقة الحمراء. وتحركات السوق في الجلستين الأخيرتين تظهر إشارة إيجابية بإمكانية انعكاس مسار السوق نحو الإيجابية بعد تراجعها بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة. وتعد جلسة اليوم الأخيرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8394 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8517 نقطة رابحا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8482 نقطة رابحا 88 نقطة بنسبة 1 في المائة. ارتفعت قيم التداول 3 في المائة بنحو 96 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال. تراجعت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 111 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. وانخفضت الصفقات 26 في المائة بنحو 35 ألف سهم لتصل إلى 101 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ماعدا "الأدوية" بنسبة 0.96 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.01 في المائة. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنسبة 1.78 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.68 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 961 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 205 ملايين ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الكابلات" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 36.10 ريال، يليه "الشركة الخليجية" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، وحل ثالثا "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.98 في المائة ليغلق عند 9.57 ريال. وتصدر المتراجعة "أسمنت السعودية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، يليه "الخدمات الأرضية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 30.35 ريال، وحل ثالثا "الأهلي للتكافل" بنسبة 1.65 في المائة ليغلق عند 24.98 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 369 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 336 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 180 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية