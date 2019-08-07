أرباح "بورشه إس.إي." ترتفع مدعومة بـ "فولكسفاجن"

أعلنت شركة "بورشه إس.إي." ارتفاع أرباحها بصورة كبيرة في النصف الأول من العام الجاري رغم اضطرارها لسداد غرامة جديدة على صلة بفضيحة انبعاثات مركبات الديزل.

وذكرت الشركة القابضة أن الأرباح التشغيلية بعد احتساب الضرائب بلغت 2.38 مليار يورو (2.66 مليار دولار)، بعدما كانت 1.9 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء الارتفاع لأسباب من أبرزها تقييم أسهمها في "فولكسفاجن" بعدما ارتفعت ملكيتها في العلامة التجارية فولكسفاجن إلى 53% .

وكان صافي أرباح فولكسفاجن في النصف الأول من العام قد ارتفع إلى 7.2 مليار يورو، بارتفاع بنسبة 8.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واضطرت شركة "بورشه إيه.جي" لتصنيع السيارات الرياضية، والتابعة لفولكسفاجن، لسداد غرامة 500 مليون يورو في الربع الثاني على صلة بفضيحة انبعاثات مركبات الديزل.

وبشكل عام، لا تزال "بورشه إس.إي" تتوقع أرباحا قبل احتساب الضرائب بـ3.4 إلى 4.4 مليار يورو في .2019 وكانت حققت 3.5 مليار يورو في 2018 .