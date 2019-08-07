ترمب : يجب على مجلس الاحتياطي خفض الفائدة بخطى أكبر وأسرع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض أسعار الفائدة بخطى "أكبر وأسرع" لتحسين قدرة الولايات المتحدة على منافسة الدول الأخرى. وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال ترمب "يجب عليهم أن يخفضوا أسعار الفائدة بخطى أكبر وأسرع .. وأن يوقفوا تشديدهم الكمي السخيف الآن". وأضاف أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "يكابر في الإعتراف بالأخطاء".