"إعمار المدينة الإقتصادية" تخسر 115 مليون خلال الربع الثاني من 2019

سجلت شركة إعمار المدينة الإقتصادية خسائر بـ 115مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسائر بـ 49 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 135%. أما اجمالي الربح فبلغ 71مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 101مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 30%. ويعود ارتفاع الخسارة في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى إطلاق أصول تشغيلية جديدة ما بعد الربع الثاني لعام 2018 وتكبد خسائر مبدئية لما بعد التشغيل في مراحل التشغيل الأولى لهذه الأصول.

وبناء على وضع السوق الحالي قامت الشركة بإعادة جدولة الدفعات المتوجبه على العملاء ، و التي أدت إلى زيادة واضحة في تكاليف عنصر التمويل الجوهري خلال الربع الثاني لعام 2019 مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح. وارتفاع التكاليف التمويلية بسبب زيادة أرصدة القروض و زيادة سعر الفائدة بين البنوك السعودية. وارتفاع قيمة المخصصات على الذمم التجارية المدينة. وانخفاض قيمة أرباح المجموعة في حصصها في الشركات المستثمر فيها (شركة تطوير الموانئ).