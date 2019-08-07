"الخليجية العامة" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 18.84% من رأس المال

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 37,683 ألف ريال وذلك بنسبة 18.84% من رأسمالها حيث يعود السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى التحسن في أداء نتائج المحفظة التأمينية والتي أدت إلى انخفاض الاحتياطات الفنية. إضافة إلى تحسن عوائد استثمارات حملة الأسهم.