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أخبار الشركات- محلية

"الخليجية العامة" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 18.84% من رأس المال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 37,683 ألف ريال وذلك بنسبة 18.84% من رأسمالها حيث يعود السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى التحسن في أداء نتائج المحفظة التأمينية والتي أدت إلى انخفاض الاحتياطات الفنية. إضافة إلى تحسن عوائد استثمارات حملة الأسهم.

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