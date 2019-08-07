"المراعي" : تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل اللجان للدورة الجديدة

أوضحت شركة المراعي أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الأحد 14 رمضان 1440 الموافق 19 مايو 2019 ولدورة مجلس جديدة تبدأ من 7 أغسطس 2019 لمدة 3 سنوات تنتهي في 6 أغسطس 2022 قد أصدر اليوم الأربعاء 7 أغسطس القرارات التالية :

- تعيين الأمير سلطان بن محمد رئيسا لمجلس الإدارة وسليمان المهيدب نائبا لرئيس مجلس الإدارة

- تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة عمار الخضيري وعضوية كلا من الأمير نايف بن سلطان وبدر العيسى وسلطان آل الشيخ وسعد الفضلي.

- تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الأمير نايف بن سلطان وعضوية كلا من الأمير سعود بن سلطان وبدر العيسى وعمار الخضيري وأنيس موءمنه وسعد الفضلي وبيتر أمون وجورجيس

- تشكيل لجنة المخاطر برئاسة بدر العيسى وعضوية كلا من جاسون داي وفانيسا فيسك. وتعيين أمين سر لمجلس الادارة وكذلك ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية (الهيئة) ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول)