الأسهم السعودية ترتد بـ 1% بعد عدة جلسات من التراجع

إرتدت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم وذلك بعد عدة جلسات من الخسائر، حيث اغلق السوق الرئيسية عند مستويات 8482 نقطة، لتسجل السوق مكاسب نقطية بلغت 88 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة، وذلك بدعم من قطاع البنوك بشكل رئيسي وقطاع المواد الأساسية.

وأرتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم لتبلغ نحو 3 مليارات ريال تمت عبر تداول 111.1 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 100.5 ألف صفقة.

وأرتفعت الأسهم بدعم من أسهم قطاع البنوك حيث أرتفع القطاع بنحو 1.1 في المائة، حيث تصدرا بنك الرياض ومصرف الراجحي الأكثر دعما لحركة المؤشر العام.

وتصدرت أسهم شركة الكابلات بنحو 8.7 في المائة، تلاها أسهم شركة الخليجية للتأمين بارتفاع 7.9 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة المتحدة للتأمين بمكاسب بلغت 5.9 في المائة.

فيما تصدرت التراجعات أسهم اسمنت السعودية بانخفاض 7.1 في المائة، تلاه أسهم الخدمات الارضية بنحو 2.2 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم الأهلي للتكافل الذي تراجع بنحو 1.6 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 149 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 27 شركة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم سابك بنحو 304.1 مليون ريال وكذلك أسهم مصرف الراجحي بنحو 267.9 مليون ريال، تلاها أسهم مصرف الإنماء بنحو 168.3 مليون ريال.