الرئيس التنفيذي لسوفت بنك: السعودية وأبوظبي تبديان "اهتماما كبيرا" بالاستثمار في صندوق رؤية 2

قال ماسايوشي سون المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليوم الأربعاء إن السعودية وأبوظبي تبديان "اهتماما كبيرا" بالاستثمار في صندوق رؤية الثاني.

وقال سون في مؤتمر صحفي في طوكيو إن المناقشات ما زالت مستمرة ومن ثم فإن السعودية وأبوظبي لم تدخلا ضمن قائمة المشاركين بالتعهد بمبلغ 108 مليارات جنيه للصندوق أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

