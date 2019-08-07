اليابان تصدر مشروع قانون يرفع كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم

أصدرت اليابان اليوم الأربعاء مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وسيضع هذا الإعلان من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، مشروع القانون في حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أغسطس لأن التنفيذ يستغرق 21 يوما.

في يوم الجمعة الماضي، أجاز مجلس الوزراء الياباني مشروع القانون لإسقاط كوريا الجنوبية من الوضع التفضيلي لشراء العناصر الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

من المرجح أن يتسبب حذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" في تأخير الشحنات المتجهة إلى كوريا الجنوبية وتوجيه ضربة خطيرة لصناعات التكنولوجيا الكورية الجنوبية التي تعتمد بشدة على المواد اليابانية.

يذكر أن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أن فرضت اليابان قيودا على بعض الصادرات إلى كوريا الجنوبية في الشهر الماضي في انتقام واضح على خلاف حول العمل القسري الذي مارسته اليابان في زمن الحرب.