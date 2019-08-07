أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاع الكيماويات والبنوك تهبط

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن تكبدت خسائر على مدى ثلاث جلسات في الوقت الذي ساهم فيه نشاط إبرام صفقات في قطاع الكيماويات في تبديد أثر أرباح ضعيفة من بنوك في أوروبا مع استمرار المخاوف بشأن التجارة بين أمريكا والصين.

واتفقت مجموعتا الكيماويات الألمانيتان باير ولانكسيس على بيع كارنتا التي تتولى تشغيل مجمع كيماوي إلى ماكواري انفراستراكشر آند ريل أسيتس بقيمة للمنشأة‭ ‬مقابل 3.5 مليار يورو (3.9 مليار دولار).

وارتفعت أسهم الشركتين 1.7 بالمئة وثلاثة بالمئة، مع تصدر قطاع الكيماويات للقطاعات الرابحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد أن شهد جلسة متقلبة يوم الاثنين مع تجاهل المؤشر داكس الألماني لبيانات ضعيفة للطلبيات الصناعية.

وانخفضت أسهم البنوك، مع تراجع بنوك إيطاليا بعد أرباح متباينة من أكبر بنوك البلاد.

وتعثر أوني كريديت، أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول، بعد أن خفض مستهدفه للإيرادات لعام 2019 بسبب توقعات باستمرار انخفاض أسعار الفائدة لفترة أطول، لكن أسهم بانكو بي.بي.إم ارتفعت ثلاثة بالمئة بعد أن أعلن البنك عن زيادة كبيرة لصافي ربحه.

وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء دون أداء السوق بصفة عامة مع تراجع أسهم جلينكور ذات الثقل بعد أن أعلنت شركة التعدين عن انخفاض ارباحها الأساسية للنصف الأول من العام بنسبة 32 بالمئة.