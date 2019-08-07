أرباح مجموعة سوفت بنك تتجاوز التقديرات بفعل مكاسب صندوق رؤية

حققت مجموعة سوفت بنك اليابانية أرباحا تشغيلية فصلية تفوق التوقعات في الوقت الذي شهدت فيه قفزة في مكاسب الاستثمار من صندوق رؤية التابع لها البالغ حجمه 100 مليار دولار.

وقالت سوفت بنك اليوم الأربعاء إن أرباحها التشغيلية في صندوق رؤية المدعوم من السعودية البالغ حجمه 100 مليار دولار ارتفعت 66 بالمئة إلى 397.6 مليار ين في الربع الأول المنتهي في يونيو .

وأضافت المجموعة أن استثمارات الصندوق البالغة قيمتها 66.3 مليار دولار في 81 شركة تبلغ قيمتها حاليا 82.2 مليار دولار، مع نمو قيمة الاستثمارات في شركات مثل أويو لسلاسل الفنادق ودورداش لخدمة التوصيل.

وبلغت أرباح الشركة العملاقة سوفت بنك التي تقوم بالاستثمار في التكنولوجيا في الربع الأول من العام 688.8 مليار ين (6.49 مليار دولار) منخفضة 3.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام حين انخفضت نتائج الأعمال بفعل بيع حصة في أنشطة شركة آرم لتصميم الرقائق في الصين.

وتتجاوز النتائج تقديرات خمسة محللين جمعتها رفينيتيف بلغت 336 مليار ين.

وتأتي النتائج في الوقت الذي تستعد فيه سوفت بنك لتدشين صندوق رؤية ثان قالت الأسبوع الماضي إنها دبرت تعهدات له بقيمة 108 مليارات دولار.

وتخطط سوفت بنك للتعهد بمبلغ 38 مليار دولار للصندوق الجديد. وقال مصدر لرويترز إن المجموعة ستعتمد على عوائدها من صندوق رؤية الأول لتمويل المساهمة.