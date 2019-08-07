تباين أداء الأسواق العالمية .. و«وول ستريت» ترتفع بفضل قطاع التكنولوجيا

تباينت الأسواق العالمية في الأداء أمس مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين، حيث فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع بدعم من قطاع التكنولوجيا، بينما دعمت بيانات ألمانية الأسهم الأوروبية بعد يومين من الانخفاض، وهبطت "اليابانية" إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 92.88 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 25810.62 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.44 نقطة أو 0.58 في المائة إلى 2861.18 نقطة. وربح مؤشر ناسداك 78.47 نقطة أو 1.02 في المائة إلى 7804.51 نقطة.

إلى ذلك استقرت الأسهم الأوروبية، بعد أن سجلت أكبر هبوط لها على مدى يومين في أكثر من ثلاثة أعوام، في الوقت الذي هدأت فيه بيانات ألمانية بعض الشيء من المخاوف المتعلقة بالتصعيد التجاري.

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة فقط، فيما سجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني أداء دون سائر السوق.

وفي طوكيو، هبطت الأسهم اليابانية، إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير)، مدفوعة بهاجس وقوع حرب تجارية كاملة بين الصين وأمريكا، بعد أن صنفت واشنطن بكين أنها متلاعبة بالعملة.

وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.65 في المائة ليغلق على 20585.31 نقطة بعد أن هوى 2.94 في المائة خلال الجلسة وبلغ أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير، وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المائة إلى 1499.23 نقطة.

وهبط سهم "تويوتا موتور" ومجموعة "سوفت بنك"، أكبر شركتين من حيث رأس المال السوقي لهما أنشطة عالمية، 2.4 و2.9 في المائة على الترتيب.

ونزل سهم "باناسونيك" 2 في المائة، بعد أن فقد 4.2 في المائة ليبلغ أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما تراجعت أسهم "هوندا موتور" 0.2 في المائة مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أعوام.