نزوح 3 مليارات دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة في أسبوع

قدر معهد التمويل الدولي أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى نزوح نحو ثلاثة مليارات دولار من أسهم وسندات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع.

وذكر المعهد الذي يرصد تدفقات الأسواق المالية أن تصاعد التوترات دفع المستثمرين من المؤسسات إلى سحب ما إجماليه 6.8 مليار دولار من الأسواق النامية منذ الخميس الماضي، بما في ذلك أكثر من ملياري دولار من الأسهم الصينية.

وأضاف "الانتكاسة الحالية تشبه ما حدث في (نوبة الغضب المرتبطة بالتجارة) التي شهدها شهر أيار (مايو) من العام الجاري". يأتي ذلك بعد أن بلغت التدفقات إلى أسواق السندات في الاقتصادات الناشئة نحو 23.1 مليار دولار خلال تموز (يوليو)، بحسب ما أظهرته بيانات معهد التمويل الدولي. ووفقا للبيانات، فإن طلبا عالميا ضعيفا وتراجعا لقطاع الصناعات التحويلية أدى إلى نزوح 1.5 مليار دولار من أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة، مع استبعاد الصين، إذ بلغت التدفقات إلى أسواق الأسهم في الصين 2.7 مليار دولار على مدار الشهر.

وبحسب "رويترز"، قال المعهد إن التوقعات للتدفقات إلى الأسواق الناشئة خارج الصين تبقى صعبة بالنظر إلى الحجم الكبير للأموال الساخنة التي استوعبتها هذه الأسواق في الأعوام القليلة الماضية.