الصحف العالمية تبرز استضافة المملكة حجاج نيوزيلندا وتثني على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

ثمنت وكالات الأنباء والصحف العالمية استضافة المملكة أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، الذي راح ضحيته 49 شخصا على الأقل والعشرات من المصابين، حيث أبرزت "الاسوشيتدبرس" خبر وصول الحجاج من نيوزيلندا إلى المملكة، منوهة بالخدمات التي تقدم للحجاج.

ونشرت صحيفة "التلجراف الإيرلندية" الخبر بعنوان "حجاج نيوزيلندا يأملون في الشفاء لمقاومي هجوم مسجد نيوزيلندا "، مثمنة استضافة المملكة 200 حاج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي.

واستضافت الصحافية آية العمري، شقيقة أحد الشهداء، التي قالت إنها ستدعو له ولوالديها بالصبر على خسارة شقيقها، ولبقية العائلات التي خسرت أحباءها في هجوم المسجد، مؤكدة عزمها حمل صورته معها طوال فترة الحج.

كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الخبر بعنوان، "فريضة الحج قد تساعد أهالي ضحايا هجوم المسجد على الشفاء"، ونقلت الصحيفة عن عبدالرحمن السحيباني سفير المملكة في نيوزيلندا قال إنها المرة الأولى التي توجه فيها دعوة لحجاج من نيوزيلندا لأداء فريضة الحج بعد صدمة الهجوم على المسجد الذي وقع ضحيته 51 شهيدا".

بدوره قال جمال فودة إمام مسجد النور، الذي وقع فيه الهجوم، وأحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، "إنها فرصة ذهبية لأهالي الهجوم للتعافي روحيا، خاصة أن تأثير الهجوم ما زال باقيا في عقول مرتادي المسجد وأن المسجد لم يعد إلى حالته الطبيعية إلى الآن، والحزن يخيم على الجميع.

وكان قد وصل أكثر من 130 حاجا من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي في نيوزيلندا إلى السعودية أخيرا، حيث ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج، وصلت مساء السبت الماضي.

وقال الدكتور عبدالله الصامل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد للشؤون الإسلامية، إن المملكة تقف مع جميع المسلمين في العالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه إحصائية عن أعداد حجاج الخارج، أن تركيا احتلت المرتبة الأولى في عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الآن بين قائمة حجاج الدول الأوروبية وأمريكا وأستراليا.

وبحسب بيانات مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، تجاوزت أعدادهم 79 ألف حاج وحاجة تلتها روسيا، بأعداد حجاج تجاوزوا 21 ألفا، فيما جاءت في المرتبة الثالثة بريطانيا بنحو 17209 حجاج وحاجات.

وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة بنحو 7414 حاجا وحاجة ثم أوزبكستان خامسا بـ6228 حاجا وحاجة، تليها بالمرتبتين السادسة والسابعة قيرغيزستان وطاجكستان بنحو 6005 و5734 حاجا وحاجة على التوالي. وأبانت الإحصائية أن أمريكا كانت في المرتبة الثامنة بنحو 4866 حاجا وحاجة، وجاءت هولندا تاسعا بنحو 3023، ثم ألمانيا بـ2266 حاجا وحاجة، تلتها كندا بنحو 1465 وأستراليا بعدد حجاج وصل إلى 2227، تليها إيطاليا بنحو 1363 فبلجيكا 1215 حاجا وحاجة، فيما جاءت اليونان وأفغانستان آخر القائمة في عدد الحجاج الواصلين بنحو 124 و134 حاجا وحاجة.