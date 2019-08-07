بمشاركة 500 مسؤول و50 متحدثا .. منتدى سعودي للتقنيات الناشئة في نوفمبر

ينطلق المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة في الرياض، بمشاركة 500 مسؤول حكومي وحضور 50 متحدثا، على مدى ثلاثة أيام من 11 حتى 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بهدف مناقشة خطط المملكة للمضي في مشروع التحول الرقمي.

ويهدف المنتدى أيضا، إلى دعم التنوع الاقتصادي من خلال مبادرة الرقمنة المتبعة على مستوى المملكة لتحسين البنية التكنولوجية التحتية، وتشجيع الابتكار ورفع كفاءة رأس المال البشري لتطوير بيئة أكثر توافقا مع التكنولوجيا الرقمية إيمانا بأهمية دعم خطوات المملكة المحسوبة نحو التحول الرقمي بشكل آمن، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التقنية.

ويجمع المنتدى الذي ترعاه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تماشيا مع "رؤية 2030"، نخبة من خبراء التقنيات الحديثة والتحول الرقمي إضافة إلى أكبر مصنعي ومبتكري تلك التقنيات تحت سقف واحد لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستشراف مستقبله ودور قطاع الأعمال فيه، فضلا عن أبرز التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص.

ويحظى المنتدى بدعم عديد من الجهات الحكومية والهيئات الرائدة في المملكة كوزارة المالية، ووزارة الخارجية ووحدة التحول الرقمي ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارتي المياه والزراعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومنشآت، وهيئة سوق المال، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وجامعة الملك عبد العزيز، و"أرامكو السعودية" وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال، وشركة وادي الظهران للتقنية.

من جانبها، قالت كيارا باليري مدير المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة، إن "رعاية وزارة الاتصالات ستسهم في جعل المنتدى السعودي للتقنيات الناشئة حدثا غير مسبوق ومنصة سنوية لطرح الأفكار وعرض الخطط لتحقيق التحول الرقمي وبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير قطاع تقنية المعلومات والنهوض به وتطوير أساس رقمي يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة لتحقيق التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل يشمل جميع القطاعات في المملكة".

وأضافت باليري: "نتطلع إلى التعاون معها لإظهار الإمكانات الهائلة للمملكة كمركز عالمي مستقبلي في مجال التكنولوجيا وسنظل نعمل على دعوة وإشراك الكيانات الحكومية والشركات الخاصة لمناقشة عديد من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم الصادرات والواردات للقطاع ويعزز الطلب على خدمات الاتصالات والتقنية ما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي".

وأشارت إلى "رؤية المملكة 2030"، التي ترنو إلى إحداث تغيير رقمي وتكنولوجي شامل في جميع القطاعات في المملكة، مؤكدة أن هذه الرؤية الطموحة أوجدت أهمية لمشاركة الشركات والمؤسسات والمستثمرين في قطاع التقنيات الناشئة لمشاركتنا بعرض ابتكاراتهم ومنتجاتهم وللاطلاع على أحدث التقنيات في المجال والاستفادة من فرصة لقاء المسؤولين الحكوميين والاستماع إلى نقاشات معمقة من رواد القطاع العالميين.

المنتدى يعد أضخم حدث متخصص في السعودية، لمناقشة أبرز فرص وتحديات التقنيات الناشئة التحول الرقمي خلال 12 جلسة نقاشية بمشاركة 900 مشارك و60 عارضا و12 ورشة عمل تقنية معتمدة وعروض تجريبية حية ويوم مخصص لمناقشة تقنيات إنترنت الأشياء الصناعية، كما سيتضمن جدول فعاليات المنتدى مراسم توزيع جوائز تميز على عشرة رواد في مجال الابتكار تقديرا لجهودهم في الرقمنة.