23 مليون طن بضائع مناولة في الموانئ السعودية خلال يوليو

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2019، 23 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 638 ألف حاوية، بزيادة بلغت 11.15 في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 1123 سفينة، وبلغ عدد الركاب أكثر من 129 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 66 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 1.1 مليون رأس من الماشية.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى دعم وتيسير قطاع الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجيستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقا لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.

و"موانئ" تتولى مسؤولية تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة.

وفي سياق متصل، يواصل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، الدفع بالتكنولوجيا الجديدة في جميع مجالات العمل داخل محطات الحاويات، حيث شهدت محطة الحاويات الأولى المشغلة بواسطة شركة خدمات الموانئ العالمية IPS، حصول سيدات سعوديات على رخصة تشغيل الرافعات الجسرية العملاقة التي تعمل بالتحكم عن بعد، الخاصة بمناولة الحاويات من السفينة إلى الأرصفة.

وهذه التقنية تستخدم في عدد قليل من الموانئ حول العالم، وهو مؤشر على مستوى التخطيط المستقبلي الذي تتميز به شركة خدمات الموانئ بالتعاون مع ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام لتواكب التكنولوجيا المتقدمة لحجم السفن الكبيرة القادمة إلى الميناء وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للخطوط الملاحية بأعلى المعايير العالمية.