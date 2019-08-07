9.4 مليار ريـال قيمة التمويلات المقدمة لتداولات الأسهم .. 67 % المستخدم منها

بلغت قيمة التمويل المقدم لتداولات الأسهم من قبل الأشخاص المرخص لهم بنهاية الربع الثاني 2019 9.369 مليار ريال، مقارنة بـ9.743 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعا 3.8 في المائة بما يعادل 374 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت نسبة التمويل المستخدم نحو 67.1 في المائة من قيمة التمويل المتاح لتداولات الأسهم، وذلك بقيمة 6.289 مليار ريال.

وتقسم هيئة السوق المالية التمويلات المتاحة والمستخدمة إلى نوعين، الأول "تمويل مباشر"، المقدم مباشرة من الشخص المرخص له إلى العميل، و"تمويل غير مباشر"، المقدم من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.

وكان الأعلى من حيث القيمة، "التمويل المباشر" بقيمة 8.457 مليار ريال، استخدم منها 5.539 مليار ريال، أي نحو 65.5 في المائة من التمويل المتاح مستخدم.

أما القسم الثاني، "التمويل غير مباشر" المقدم من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له، وذلك بقيمة تمويل متاح 912 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستخدم منه 750 مليون ريال، أي 82.2 في المائة من المتاح مستخدم.

من جهة أخرى، يبلغ عدد العملاء المقدم لهم تمويل لتداولات الأسهم 2217 عميلا بنهاية الربع الثاني 2019، مقارنة بـ1930 عميلا بنهاية الربع الثاني من 2018، مسجلا نموا نسبته 14.9 في المائة بما يعادل 287 عميلا. ويبلغ عدد العملاء المقدم لهم تمويل مباشر، أي عبر الشخص المرخص له، 1343 عميلا، مسجلا تراجعا 0.3 في المائة بنحو أربعة عملاء.

بينما العملاء المقدم لهم تمويل غير مباشر، أي من طرف ثالث، بلغ عددهم 874 عميلا بنهاية الربع الثاني 2019، مسجلا نموا 49.9 في المائة، مقارنة بنحو 583 عميلا بنهاية الربع الثاني 2018.

وتبلغ حصة كل عميل من التمويلات المستخدمة 2.837 مليون ريال لكل عميل، منها 4.124 مليون ريال لكل عميل من عملاء التمويل المباشر، و858.124 ألف ريال لكل عميل من عملاء التمويل غير المباشر بنهاية الربع الثاني 2019.



* وحدة التقارير الاقتصادية