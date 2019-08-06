بعد تصنيفها متلاعبة بالعملة .. الصين: أمريكا تدمر النظام المالي العالمي

قال البنك المركزي الصيني، "إن قرار واشنطن تصنيف بكين متلاعبا بالعملة سيلحق ضررا هائلا بالنظام المالي العالمي وسيسبب فوضى في الأسواق المالية".

وفقا لـ"رويترز"، أكد بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، في أول رد فعل رسمي للصين على أحدث هجوم أمريكي في الحرب التجارية المتصاعدة على نحو سريع بين الجانبين، أن قرار واشنطن زيادة التوترات بشأن العملة أمس الأول سيعرقل أيضا "التعافي الاقتصادي والتجاري العالمي".

وأضاف البنك في بيان منشور على موقعه الإلكتروني أن الصين "لم تستخدم ولن تستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع النزاعات التجارية".

وتابع "تنصح الصين الولايات المتحدة بكبح جماح جوادها قبل أن يصل إلى شفا الهاوية، وأن تعي أخطاءها وأن تتراجع عن المسار الخاطئ".

جاء الاتهام الأمريكي بعد تراجع حاد لليوان أمس الأول أدى إلى اتساع شقاق بين أكبر اقتصادين في العالم وسحق أي آمال مستمرة في التوصل إلى حل سريع لحربهما التجارية الممتدة منذ عام.

واتسع نطاق النزاع بالفعل ليتجاوز الرسوم الجمركية ويصل إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيا، ويحذر محللون من أن الإجراءات الانتقامية المتبادلة قد تتسع في النطاق والشدة، ما يضغط أكثر على ثقة الشركات والنمو الاقتصادي العالمي.

وقالت الصحيفة الرسمية الناطقة بلسان الحزب الحاكم في الصين أمس، "إن الولايات المتحدة تدمر النظام العالمي عن عمد"، بعد يوم من تصنيف واشنطن بكين متلاعبا بالعملة في حرب تجارية متصاعدة على نحو سريع.

في مقالة افتتاحية شديدة اللهجة، قالت صحيفة الشعب اليومية "إن الولايات المتحدة تحتجز مواطنيها رهائن دون التطرق إلى أحدث قرار أمريكي".

وذكرت المقالة أن مسؤولية الدول الكبيرة هي توفير الاستقرار والطمأنينة للعالم وفي الوقت نفسه تهيئة الظروف والفرص لتحقيق التنمية المشتركة للبلدان كافة.

وأضافت "لكن البعض في الولايات المتحدة يفعلون العكس تماما".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الأول أنها قررت لأول مرة منذ عام 1994 تصنيف الصين متلاعبا بالعملة لتنقل النزاع التجاري إلى منطقة غير مدروسة، وتضيف إلى عمليات البيع المحموم في الأسواق المالية العالمية.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من سماح الصين لعملتها بكسر مستوى دعم مهم لتسجل أدنى مستوى في 11 عاما في مؤشر على أن بكين ربما تكون راغبة في السماح بمزيد من الانخفاض في اليوان مع تهديد واشنطن بفرض مزيد من الرسوم الجمركية.

وهوى اليوان 2.3 في المائة خلال ثلاثة أيام منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفاجئ في الأسبوع الماضي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات صينية قيمتها 300 مليار دولار اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

لكنه استقر على ما يبدو أمس، وسط مؤشرات على أن البنك المركزي الصيني قد يكون يبحث وقف هذا التراجع الذي أشعل مخاوف من حرب عملة عالمية.

يأتي القرار الأمريكي بتصنيف الصين متلاعبا بالعملة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان صندوق النقد الدولي أن قيمة اليوان تتماشى مع العوامل الاقتصادية الأساسية للصين بينما يزيد الدولار الأمريكي عن قيمته الفعلية بنسبة بين 6 و12 في المائة.

ويضع القانون الأمريكي ثلاثة معايير لتعريف التلاعب بالعملة بين الشركاء التجاريين الرئيسين: امتلاك فائض كبير في ميزان المعاملات الجارية العالمي ووجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة والتدخل المستمر من جانب واحد في أسواق الصرف الأجنبي.

وقال تشانج آن يوان كبير مختصي الاقتصاد لدى "تشاينا سيكيورتيز"، "بشكل قاطع لا معنى لأن يخلص الجانب الأمريكي إلى أن هناك تلاعبا بسعر الصرف استنادا إلى تغير سعر صرف الرينمنبي "اليوان" خلال يوم واحد".

وأضاف "الآن وقد تم التصنيف، لا نستبعد أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات عقابية تتجاوز الفهم الحالي للوضع".

وحذر الإعلام الصيني من أن بكين قد تستغل مكانتها المهيمنة كمصدّر للمعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة كنقطة قوة في النزاع التجاري. وتستخدم هذه المعادن في كل شيء تقريبا من المعدات العسكرية إلى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية عالية التقنية.

وفي مؤشر آخر على تدهور العلاقات، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس الأول أن شركاتها توقفت عن شراء منتجات زراعية أمريكية، ردا على أحدث تهديد من واشنطن بفرض رسوم جمركية.

وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية إلى مستوى متدن قياسي بلغ 7.1397 يوان مقابل الدولار أمس، قبل أن يوقف خسائره بعدما قال البنك المركزي الصيني "إنه يبيع أذونا مقومة بالدولار في هونج كونج في خطوة يُنظر إليها أنها تهدف إلى كبح عميات بيع بنظام الاقتراض للعملة".

كما افتتح اليوان معاملاته في الداخل على انخفاض عند نحو 7.0699 يوان مقابل الدولار ثم استقر. وعلى الرغم من أن البنك المركزي حدد سعر صرف قياسي أعلى من المتوقع بقليل فإن اليوان ظل عند أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) عام 2008.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المناقشات، "إن السلطات النقدية الصينية سمحت لليوان بالانخفاض عن مستوى سبعة يوانات مقابل الدولار الذي يحظى بمتابعة وثيقة كي تتمكن الأسواق أخيرا من أن تضع في الحسبان المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية وضعف النمو الاقتصادي".

ويصر بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" على أن قيمة اليوان تحددها السوق، على الرغم من أنه يواصل إحكام السيطرة ودعم العملة عندما اقتربت من مستويات حساسة في العام الماضي.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي "إن الحكومة الأمريكية ستتشاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من بكين".

وبعد تصنيف دولة على أنها متلاعبة بالعملة، يتعين على وزارة الخزانة المطالبة بإجراء محادثات خاصة تهدف إلى تصحيح أي عملة مقدرة بأقل من قيمتها الفعلية، مع فرض عقوبات مثل الاستبعاد من عقود مشتريات الحكومة الأمريكية.

من جهته، قال بنك جولدمان ساكس "إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم إلى اتباع نهج متشدد".

ويتوقع البنك حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة "في ضوء تنامي مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وكتب يان هاتسيوس كبير الاقتصاديين لدى "جولدمان ساكس" في مذكرة تعليقا على الخطوات الأمريكية الأخيرة "إن تحرك واشنطن يشير إلى أن الجانبين في الصراع التجاري يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب".

وأضاف أن "المركزي الأمريكي "استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي"، في تفسيره لتوقعه إعلان المركزي خفضين متتاليين لسعر الفائدة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.