مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن مازالت منفتحة على المفاوضات مع الصين

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة مازالت منفتحة على المفاوضات مع الصين على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري، وأنها ستستضيف وفدا صينيا في واشنطن الشهر المقبل.

وأضاف كودلو مدافعا عن قرار اعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة إنه لم يكن أمام الولايات المتحدة خيارا سوى التحرك في ضوء ما وصفه بالخفض المتعمد لقيمة العملة الصينية.

وقال كودلو في تصريحات خارج البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن "الباب مفتوح أمام المفاوضات الإضافية ونحن نخطط لاستقبال وفد صيني هنا في سبتمبر" المقبل.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيحب "التوصل إلى اتفاق، لكن يجب أن يكون اتفاقا يخدم مصالحنا ومصالحهم" والمفاوضات يمكن أن تقود إلى "هذه الأشياء الجيدة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي استهلت فيه أسواق المال الأمريكية تعاملات اليوم بارتفاع طفيف بعد أن سجلت أمس أسوأ أداء لها خلال العام الحالي، وذلك على خلفية الأنباء عن تراجع سعر اليوان الصيني إلى أكثر من 7 يوان لكل دولار لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وإعلان الصين اعتزامها وقف شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الخميس الماضي اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وتفرض واشنطن منذ العام الماضي رسوما بنسبة 25% على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية، وهو ما يعني أن جميع واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية ستخضع لرسوم إضافية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.