ارتفاع صافي احتياطي مصر الأجنبي إلى 44.9 مليار دولار نهاية يوليو

قال البنك المركزي اليوم الثلاثاء إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو تموز من 44.352 مليار دولار في نهاية يونيو.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول، بزيادة 16.6 بالمئة على أساس سنوي.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.