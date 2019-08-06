العقود الآجلة في الأسواق الأمريكية تعكس إتجاها للون الأخضر



اتجهت العقود الآجلة للأسواق الامريكية خلال تعاملات اليوم إلى اللون الاخضر، بعد تسجيلها أمس أسوء أداء يومي في 10 أشهر. وشهد مؤشر داو جونز مكاسب عند 200 نقطة عند مستويات 25750 نقطة بمكاسب 0.7 في المائة، بعدما سجلت تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وتداول مؤشر ستاندر أند بورز على مكاسب بنحو 0.8 في المائة.

وسجل مؤشر ناسداك ارتفاعا 0.9 في المائة بمكاسب 68 نقطة، حيث تداول عند مستويات 7451 نقطة. وكانت المؤشرات الأمريكية قد تراجعت بشكل حاد أمس مع اشتداد حدة الحرب التجارية بين أكبر الاقتصادات في العالم، وذلك بعد رد الصين ضد الخطوة الأخيرة للرئيس دونالد ترمب بخفض عملتها.

و توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية على سلع صينية، وهو ما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.