جولدمان ساكس لا يتوقع اتفاقا تجاريا مع الصين قبل الانتخابات الأمريكية في 2020 



قال بنك جولدمان ساكس إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي طال أمده قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستُجرى في نوفمبر تشرين الثاني 2020 مع ميل صانعي السياسات في أكبر اقتصادين في العالم "لاتباع نهج متشدد".

ويتوقع البنك حاليا أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفضين متتابعين لأسعار الفائدة "في ضوء تنامي مخاطر السياسة التجارية وتوقعات السوق بخفض أكبر بكثير لأسعار الفائدة وتزايد المخاطر العالمية المتعلقة باحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

يأتي التعليق على التجارة بين الولايات المتحدة والصن ومراجعة التوقعات الخاصة بالمركزي الأمريكي بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول مما يؤجج التوترات التجارية مع بكين.

وكتب يان هاتسيوس كبير الاقتصاديين لدى جولدمان ساكس في مذكرة تعليقا على الخطوات الأمريكية الأخيرة إن تحرك واشنطن "يشير إلى أن الجانبين في الصراع التجاري يتخذان مواقف أكثر تشددا بما يقلل احتمالات التوصل إلى حل على المدى القريب".

وأضاف أن المركزي الأمريكي "استجاب بشكل متزايد هذا العام لمخاطر الحرب التجارية وتوقعات سوق السندات والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي" في تفسيره لتوقعه إعلان المركزي لخفضين متتالين لسعر الفائدة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول.