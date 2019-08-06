تراجع أرباح "كيوكا" الألمانية للروبوتات بسبب الحرب التجارية

أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بوضوح على أداء شركة "كيوكا" الألمانية الرائدة في صناعة الروبوتات.

فقد أعلنت الشركة اليوم الثلاثاء في مقرها بمدينة أوجسبورج الألمانية إن أرباحها تراجعت بمقدار النصف إلى نحو 20 مليون يورو في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة عام .2018

وبحسب البيانات، تراجعت الطلبات الجديدة خلال الفترة من مارس حتى يونيو هذا العام بنسبة نحو 5%، لتبلغ قيمتها 914 مليون يورو.

وكانت نسبة التراجع الأكبر في الصين، حيث تراجعت الطلبات الجديدة من هناك بمقدار النصف.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ميديا" الصينية تستحوذ على غالبية أسهم شركة كيوكا.

وانخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 6% لتصل إلى 802 مليون يورو.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، بيتر مونين: "الاقتصاد الضعيف، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزعزع نشاطنا... السلوك الاستثماري لعملائنا أصبح أكثر تقييدا".

وتعتزم "كيوكا" مواجهة المشكلات ببرنامج تقشفي أطلقته مطلع هذا العاام، يتضمن شطب 350 موظفا في مقر الشركة بأوجسبورج.

وذكر مونن أن الشركة تبلي بلاء حسنا في تطبيق الخطة منذ مطلع هذا العام، مضيفا أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي يتعين إنجازها في النصف الثاني من العام.