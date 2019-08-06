"سكني" يواصل تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعا سكنيا موزعة في 10 مناطق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة حيث استمر التسليم خلال شهر يوليو الماضي. في 25 مشروعا تتوزع في 10 مناطق حول المملكة إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي. وأشار برنامج "سكني" في بيان اليوم أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بالرياض تشمل إسكان رماح وثادق والزلفي والدوادمي وشقراء والمجمعة بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في مكة ومشاريع الوزارة في الشرقية بالخبر وإسكان الأحساء 1 والأحساء 2 كما شمل التسليم 5 مشاريع في القصيم هي إسكان رياض الخبراء والنبهانية وعنيزة وبريدة والبدائع أما في جازان فتشمل إسكان بيش وصامطة القفل وصبيا إضافة لـ 3 مشاريع في الشمالية تشمل إسكان رفحاء وعرعر وطريف بالإضافة إلى إسكان حائل وإسكان المخواة بالباحة وإسكان تبوك ومشروعين بالجوف تشمل إسكان سكاكا 1 والقريات. وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة حيث أعلنت الوزارة 40 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال كما تضم مساجد وجوامع ويتم تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط (سكني).

من جهته أكد سيف السويلم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان على سعي الوزارة المستمر في توفير المزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين بشكل شهري لتحقيق أهداف الدولة في زيادة نسب التملك بين الأسر السعودية واستمرار ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية. وبيّن حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لتسليم الوحدات للمواطنين فور الانتهاء منها كما تتابع الوزارة مستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها للتأكد من جودة التنفيذ وفق المعايير والمواصفات المعتمدة، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030. يذكر أن وزارة الإسكان أطلقت مطلع 2017 المرحلة الأولى من برنامج "سكني" وتم خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج "سكني" بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام وأعلنت الوزارة هذا العام استحقاق 200 ألف أسرة من المسجلين لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لجميع الخيارات التي يوفرها برنامج "سكني".