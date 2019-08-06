"سابك" : انخفاض أسعار اللقيم يخفض الضغط علينا قليلا

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم أن المخاوف المتعلقة بالنمو وتعرفة التجارة العالمية لا تزال مستمرة في إضعاف النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات. وقالت الشركة في بيانا اليوم أن أسعار بعض المنتجات مثل جلايكول الاثيلين الاحادي والبولي كربونات قد بلغت أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الربع الثالث. كما أن أسعار بعض المنتجات الأخرى مثل البولي اثيلين لا تزال تسجل انخفاضا طفيفا على أساس ربعي. بينما الشيء الأكثر أهمية من ذلك هو أن البولي اثيلين الذي كانت أسعاره مرتفعة بحوالي 2% على أساس ربعي في الربع الثاني يتم تداول أسعاره حاليا على انخفاض على أساس ربعي في الربع الثالث.

وأضافت "سابك" أن الأسعار المرتفعة الوحيدة (من بين أسعار المنتجات الرئيسية) هي أسعار اليوريا التي ارتفعت على أساس ربعي في الربع الثالث. وعلى صعيد التكلفة فقد انخفضت أسعار بعض أنواع اللقيم كالبروبان والبوتان انخفاضا كبيرا بنسبة تجاوزت 22% و 27% على التوالي في الوقت الراهن. ونظرا لأن أسعار اللقيم تتراوح بين 25 - 40 % من المبيعات (يعتمد ذلك على تشكيلة المنتج) فإننا نتوقع أن تستفيد شركات البتروكيماويات في الربع الثالث مع تحقيق تحسن في الربح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والاطفاء EBITDA. وبعد الاعلان عن نتائج الربع الثاني بلغ سعرنا المعدل المستهدف للسهم 108 ريال للسهم (من 115 ريال - السهم) بناء على طريقة تقييم تجمع بأوزان متساوية بين طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة قيمة الشركة - EBITDA استنادا الى مكرر ربح مستقبلي (8.5 مرة أي بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بتقييم الشركات العالمية النظيرة) مما يوفر ارتفاعا متوسطا بنسبة 5.8% من الأسعار الحالية. هذا ونتوقع تحقيق توزيعات أرباح أسهم بمعدل 4.2 ريال للسهم للاثني عشر شهرا القادمة (النصف الثاني 2019 : 2.2 ريال - السهم والنصف الأول 2020 : 2 ريال - السهم).