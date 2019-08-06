أخبار السوق

«ساب» يوصي بتوزيع 1.18 مليار ريـال عن النصف الأول
أوصى مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني “ساب”، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بما يعادل 0.6 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة للمساهمين السعوديين، كأرباح عن النصف الأول 2019.
وقال البنك في بيان على “تداول” أمس، إن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6 في المائة، بإجمالي توزيعات على المساهمين 1.185 مليار ريال. ويصل رأس المال الحالي للبنك إلى 20.547 مليار ريال، موزعة على 2.054 مليار سهم.
وأوضح، أن أحقية الأرباح ستكون في 19 أغسطس الجاري على أن يكون تاريخ التوزيع في 2 سبتمبر المقبل.
أرباح «السعودي الفرنسي» تتراجع 4.4 % في الربع الثاني
تراجعت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي “السعودي الفرنسي” خلال الربع الثاني 2019، إلى 804 ملايين ريال، مقابل 841 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة.
وكشفت بيانات البنك على “تداول” أمس، تراجع صافي الربح في النصف الأول من 2019 إلى 1.72 مليار ريال، مقابل 1.89 مليار ريال للفترة نفسها من 2018، بنسبة تراجع بلغت 9 في المائة.
70.41 مليون ريـال أرباح «التعاونية» في 3 أشهر
قفزت الأرباح الصافية للشركة التعاونية للتأمين “التعاونية”، خلال الربع الثاني 2019، إلى 70.41 مليون ريال قبل الزكاة، مقارنة بـأرباح قيمتها 38.27 مليون ريال في الربع الثاني من 2019، بنسبة زيادة بلغت 83.9 في المائة.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، أن صافي الأرباح ارتفع خلال النصف الأول العام الجاري، إلى 116.43 مليون ريال، مقابل 80.19 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 45.18 في المائة.
«المراعي» ترفع ملكيتها في «تأصيل» إلى 93.5 %
أعلنت شركة “المراعي” إكمالها أمس، عملية الاستحواذ على 37.6 في المائة من رأس مال شركة تأصيل الدواجن، وذلك بشراء حصص بعض الشركاء بقيمة 52.9 مليون ريال، لترتفع ملكيتها في الشركة إلى 93.5 في المائة. وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أمس، أنه تم تمويل هذه العملية من تدفقاتها النقدية التشغيلية، مبينة أن الأثر المالي لهذه العملية سينعكس على نتائج الربع الحالي. وأكدت “المراعي” أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ.
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