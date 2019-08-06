لوشيسكو: عقلية الهلاليين .. صلبة

أقر الكرواتي برانكو إيفانكو فيتش، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، أن فريقه واجه عدة مشكلات قبيل مواجهة الليلة أمام الهلال في ذهاب ثمن نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، تمثلت في الإصابات والإيقافات، وقال: “كانت لدينا إصابات لعدد من اللاعبين هناك من أنهى برنامجه العلاجي وعاد للمشاركة وهناك من يواصل برنامجه العلاجي، نفتقد لخدمات الثلاثي عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، ويوسف الحربي للإيقاف، لكن علينا التعامل مع كل الظروف في ظل رغبتنا الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية”.

وقال: “اللقاء صعب وليس سهلا، لدينا طموح كبير في هذه البطولة بالذات كونها هدفا مهما بالنسبة لنا وهذا لا يعني بأننا سنغفل عن باقي البطولات، سنظهر العمل الذي شهده المعسكر الإعدادي، سنبين هويتنا”.

من جهته، أشار حسين عبدالغني قائد الأهلي، إلى أن لقاءات الذهاب والإياب تحسم دوما نتيجتها في الإياب، وقال: “سنعمل على الظهور بشكل مميز في لقاء اليوم خاصة أنه نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا حتى تساعدنا كثيرا في لقاء الرد، لن تكون مهمتنا سهلة في ظل رغبة الهلال في ذات الهدف الذي نبحث عنه معنوياتنا مرتفعة واللاعبون جاهزون لهذا اللقاء”.

في المقابل، شدد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، على أن فريقه سيفتقد لخدمات اللاعب محمد البريك في لقاء اليوم بداعي الإصابة، وقال: “نشعر بالحزن في ظل عدم وجوده معنا فهو لاعب مميز واستثنائي في خانته”، مكملا “عملنا بشكل سريع في تجهيز البديل المناسب في الأيام الماضية ولا توجد لدينا أي مشكلات في هذا الأمر”.

وبين أنه فوجئ كثيرا بالرغبة والعزيمة والإرادة لدى لاعبي الهلال، وقال: “رغم قصر الفترة التي كانت بين المعسكر الخارجي والتدريبات في الرياض قبل هذا اللقاء، لمست الرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في التعلم والاستجابة؛ وهذا يساعدنا كثيرا على تنفيذ برامجنا وخططنا بشكل سريع، لدينا عقلية صلبة حال الانتصار وعند الإخفاق”.

من ناحيته، قال الحارس عبدالله المعيوف، لاعب الهلال، إن فريقه سيسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم حتى تسهل من مهمتهم في لقاء الإياب.