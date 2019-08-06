الكمالي: لم أتعمد الإيذاء

عدّ حمدان الكمالي؛ لاعب فرق الوحدة لكرة القدم، أن الاحتكاك الذي نتج عنه إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم النصر، خلال المباراة التي جمعتهما 1/1، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لم يكن متعمدا، وقال لـ “الاقتصادية”: إنه حماس زائد فقط، لم أتعمد إيذاءه، مثل هذه الأمور تحدث في الملعب لكنها ليست متعمدة، نحن والسعوديون أشقاء وما يربطنا أكبر من كل شيء”، منبها إلى أن حمدالله؛ يظل هدافا معروفا وصاحب مستوى عالٍ، وقال “نتابع الدوري السعودي ونعرف أن فيه لاعبين مميزين، وفي مباراة أمس لديهم لاعبون مزعجون لنا في الدفاع مثل حمدالله؛ والبرازيلي جوليانو”. وقال “لعبنا بشكل أفضل من النصر، بطل الدوري السعودي للمحترفين، سنعود إلى الديار بنتيجة إيجابية، مستدركا “تبقى مباراة الإياب ونسعى للمواصلة بالقوة نفسها، بعد أن أضعنا فرصا متعددة لو أحسنا استغلالها لنجحنا في الفوز”.