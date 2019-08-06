الأخضر يصطدم بأستراليا وديا قبل اليمن

يجري الاتحاد السعودي لكرة القدم اتصالاته مع نظيره الأسترالي لترتيب لقاء ودي بين المنتخبين في الخامس من الشهر المقبل في الرياض تأهبا للقاء اليمن في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستنطلق في العاشر من الشهر المقبل.

ويحل المنتخب الأسترالي ضيفا على نظيره الكويتي في الكويت حيث من المنتظر أن يقيم معسكرا قصيرا في منطقة الخليج قبل أن يتوجه إلى الكويت.

في المقابل، سيخوض المنتخب السعودي مباراته أمام اليمن في الرياض حيث حدد الأخير العاصمة السعودية أرضا له في مبارياته الآسيوية، إثر الأوضاع التي تعيشها اليمن حاليا.

ويلعب الأخضر في المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، التي تضم كلا من منتخبات فلسطين، سنغافورة، واليمن.

يُذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي فك ارتباطه مع المنتخب المغربي بعد كأس أمم إفريقيا في مصر، التي أحرز لقبها المنتخب الجزائري، ارتبط بتدريب المنتخب السعودي بعد أن وقع معه عقدا مدته موسمين ونصف قد طلب لقاءا وديا في الخامس من أيلول (سبتمبر) بعد أن شاهد فريقه المساعد 30 مباراة سابقة للأخضر، وكون فكرة عن منتخبه الجديد، حيث سيرسم لقاء أستراليا الودي ملامح الأخضر بقيادة رينارد.

وكان المدرب الفرنسي قد تابع مباراة النصر والوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في الرياض على أن يتابع اليوم مباراة الأهلي والهلال في الدور ذاته على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المضيئة".