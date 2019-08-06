المخيلد .. 34 عاما خلف النصر

لم يقف الكرسي المتحرك عائقا أمام علي المخيلد (40 عاما) عاشق نادي النصر، لدعم الأصفر، في أولى مبارياته في الموسم حينما استقبل الوحدة الإماراتي، أمس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب الملك فهد الدولي "درة الملاعب"، وقال "هذا الكيان في حاجة إلى جماهيره، كنت حريصا على الحضور متى ما أتيحت لي الفرصة، هذا الشيء استمر منذ عام 1406؛ أي 34 عاما".

وتابع "تخصصت في الاقتصاد، وحصلت على درجة الماجستير في التخصص نفسه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أعشق صحيفتكم (الاقتصادية)؛ لأنها الإصدارة الأولى، إذ أحرص على مطالعتها كل يوم". وشدد على أن الأسطورة ماجد عبدالله؛ أحد أسباب عشقه للنصر، منذ طفولته، وقال "طوال ثلاثة عقود لم يمنعني من إسناد النصر، في مبارياته إلا أسباب خاصة جدا، كما أن أجمل اللحظات الموسم الماضي الذي شهد التتويج بلقب الدوري الاستثنائي، حينما خطف البرازيلي برونو أوفيني؛ هدف الفوز في الديربي أمام الهلال، ونجحنا بعدها في الصعود إلى منصة التتويج"، متمنيا تحقيق أمنيته بنقل صوته لإدارة نادي النصر، بقيادة الدكتور صفوان السويكت؛ وعبدالرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة، لحضور أحد تدريبات النصر، والتقاط صور تذكارية مع نجومه، وأبرزهم المغربي نورالدين أمرابط؛ وفهد الجميعة.