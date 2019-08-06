شرارة بوديسكو .. تأخر وحسم وزيادة وزن

أوضحت المصادر أن شرارة الخلاف بين الروماني كوستانتين بوديسكو لاعب فريق الشباب لكرة القدم، وإدارة النادي بدأت بعد عودة اللاعبين من الإجازة السنوية، حيث تأخر عن الموعد المحدد مسبقا، ما أدى إلى الحسم من راتبه الشهري وفق اللائحة، وهذا ما لم يقبله، ليتطور الأمر وفي نهايته يحزم حقائبه ويغادر معسكر بوابة الشرق في ألمانيا دون إذن مسبق.

وأشارت إلى أن التقارير الفنية كانت دائما تؤكد زيادة وزن اللاعب بجانب ثقل حركته إثر إصابة تعرض لها سابقا، كما أنه خلال الموسم الماضي كان تارة حبيس العيادة الطبية، وأخرى في برنامج تأهيلي، وبالتالي لم يخدم الفريق كثيرا.

وشددت المصادر نفسها،على أن قائمة المعسكر الحالي خلت من اسمه، بجانب مواطنه فاليريكا جامان وسبعة لاعبين آخرين، وتم إخضاعهم لتمارين خاصة في النادي، وفي الأسبوع الماضي تم طلبهما للالتحاق بزملائهما في ألمانيا وشاركا في التمارين الجماعية، وبينما منح الأرجنتيني خورخي ألميرون فرصة المشاركة لمواطنه جامان في المباراة الودية الأخيرة، حرمه منها بل أخرجه خارج حساباته.

ولفتت إلى أن ما زاد الأمر سوءا تواتر الأنباء داخل المعسكر بأن بوديسكو سيكون على قائمة الاستثمار، ما أثار غضبه وأضطره إلى حمل حقائبه ومغادرة المعسكر، طالبا بفسخ العقد من جانبه.

وأكدت إدارة الشباب في بيان لها، أن بوديسكو حمل حقائبه وغادر المعسكر “بوابة الشرق” عقب تدريب الأحد الماضي أثناء فترة غداء اللاعبين دون أخذ إذن مسبق من إدارة كرة القدم أو من الجهاز الفني.

وبينت أن اللاعب حصل على حقوقه المالية كافة، وليس لديه أي متأخرات للرواتب أو مقدم العقد، كما أنه يحظى بمعاملة احترافية كبقية اللاعبين، وتؤكد عدم وجود أي سبب نظامي يخول له إلغاء عقده من طرف واحد.

وكلفت إدارة الشباب محامي النادي برفع شكوى لـ “فيفا” ضد اللاعب، عقب هذا التصرف غير المسؤول.