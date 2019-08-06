نقطتان .. ودم

فيما حول فريق الاتحاد لكرة القدم تأخره من منافسه ذوب آهن الإيراني بهدف إلى فوز 2 /1 في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، قنع النصر بالتعادل أمام ضيفه الوحدة الإماراتي 1/1، بعد أن كان متقدما منذ الدقيقة 17، إلا أنه لم يحافظ عليه رغم أفضليته داخل الملعب.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز أو التعادل في مباراة العودة الإثنين المقبل في الدوحة لبلوغ دور الثمانية، بينما على النصر الفوز أو التعادل بأكثر من هدف إذا رغب في مرافقته.

ووضع المغربي عبد الرزاق حمد الله النصر في المقدمة بضربة رأس رائعة بعد تمريرة سلطان الغانم العرضية (17)، قبل أن ينجح البرازيلي ليوناردو دا سيلفا في اختراق الدفاع ومراوغة الحارس الأسترالي براد جونز ليتعادل للوحدة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

يشار إلى أن حمدالله؛ تعرض لإصابة في الرأس أدت إلى نزف الدم؛ إثر احتكاكه باللاعب حمدان الكمالي، إلا أنها لم تمنعه من مواصلة اللعب.

وتأخر الاتحاد بهدف مبكر من ركلة حرة نفذها ببراعة قاسم حدادي فار قائد ذوب آهن (7)، وبعدها بدقيقتين أدرك التشيلي لويس خمينيز التعادل للاتحاد عندما تابع تمريرة عرضية حولها أحد مدافعي ذوب آهان بقدمه بالخطأ إلى مرماه لترتطم بالعارضة مرتين قبل أن تستقر في الشباك (9).

وانتظر الاتحاد (72) دقيقة قبل أن يحول زياد المولد بضربة رأس قوية تمريرة عرضية نفذها البديل كارلوس فيلانويفا من ركلة ركنية إلى الشباك.