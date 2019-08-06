الكلاسيكو .. «خارج الحدود»

يلتقي الأهلي والهلال اليوم في كلاسيكو قاري "خارج الحدود" من العيار الثقيل، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة “الجوهرة المضيئة”، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، فيما يستقبل الدحيل القطري مواطنه السد. وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما حل وصيفا في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط، فيما تأهل الهلال لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة.

يدخل الأهلي الموسم بثوب جديد ولا سيما من ناحية الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث يعول على الرباعي الأجنبي الصربي دانيال أليكسيتش، البرازيلي جوزيف دي سوزا، السوري عمر السومة، ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر، فيما لم يجر الهلال الذي تعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أي تغييرات على تشكيلته باستثناء استقطاب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون، حيث يضم الأجنبي الإيطالي سيباستيان جوفينكو، البيروفي كاريلو، والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وأربك محمد البريك حسابات مدربه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.