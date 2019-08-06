اختتام «بطولة المملكة للدبابات البحرية» في جولتها الثالثة والختامية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

اختتمت "بطولة المملكة للدبابات البحرية" في جولتها الثالثة والختامية لعام 2019 التي تم من خلالها تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الفئات المنافسة، إضافة إلى تتويج أبطال المملكة وذلك ضمن فعاليات موسم صيف "عالم تركوازي" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي انطلقت من منطقة اللاجونا، خلال الفترة من 1 آب (أغسطس) حتى 3 آب (أغسطس) 2019، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وتحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص.

حيث شهدت بطولة الجولة الثالثة والختامية مشاركة 30 متسابقا محترفا في أربع فئات للمنافسة، وقد حاز على المركز الأول لفئة "وقوف للناشئين أقل من 18 سنة" سمير منجل، وحاز محمد موسى على المركز الأول لفئة "وقوف مفتوحة للمحترفين"، وعن فئة "جلوس مفتوحة للمحترفين" حاز سعود أحمد على المركز الأول، كما حاز سعود أحمد على المرتبة الأولى لفئة "جلوس 1100". كما تم الكشف عن هوية أبطال المملكة لعام 2019 وقد تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حاز المركز الأول لفئة "وقوف للناشئين أقل من 18 سنة" سمير منجل، وعن فئة "جلوس 1100" حاز سعود أحمد المركز الأول، كما حاز أمين روزي المركز الأول لفئة "وقوف مفتوحة للمحترفين"، وعن فئة "جلوس مفتوحة للمحترفين" حاز سعود أحمد المركز الأول. وقد تم تكريم جميع الفائزين بكؤوس وميداليات ومبالغ مالية.

الجدير بالذكر أنه تم تصميم فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي" ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطئ البحر الأحمر بفرص تملك وعروض مميزة على الوحدات السكنية لأول مرة في المملكة بدفعات ميسرة تمتد إلى خمس سنوات دون أي فوائد وسيارات مجانية، كما يتضمن صيف "عالم تركوازي" عروضا وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطئ، والأنشطة البحرية التابعة "لشاطئ يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا"، كذلك الألعاب المائية العائمة "أكوا فن"، وصالة السينما رباعية الأبعاد "كي ــ ماكس" وحلبة جمان كارتنج وغيرها. هذا إضافة إلى عروض الإقامة في الفنادق الفاخرة داخل المدينة التي تقدم تجارب استثنائية للزوار ببرامج سياحية متكاملة، وبإمكان الراغبين في التمتع بفعاليات صيف عالم تركوازي المخفضة التواصل مع مركز خدمات السياحة والترفيه بالمدينة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 8001180010 أو البريد الإلكتروني [email protected]