مصرف الراجحي يطلق خدمة طلب تنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تطبيق المباشر

أطلق مصرف الراجحي خدمة طلب وتنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تطبيق المباشر على أجهزة الهواتف الذكية في أي وقت ومن أي مكان كأول مصرف يتيح هذه الخدمة لعملائه في المملكة عن طريق القنوات الرقمية وذلك استمرارا لنهجه في تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية الرائدة لعملائه، وتحقيقا للريادة الرقمية التي تعد من أولويات المصرف التي حقق فيها السبق في القطاع المصرفي السعودي.

ويمكن لعملاء المصرف اليوم تقديم طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر، وعند الحصول على الموافقة الائتمانية يتم تنفيذ طلب التمويل الشخصي بشكل فوري، حيث سيتم إشعار العميل بالمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من خلال التطبيق.

ويواصل مصرف الراجحي تنفيذ استراتيجية التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وتلبية احتياجات العملاء والتحول الإيجابي في نقل العمليات إلى القنوات الإلكترونية المتطورة عبر باقة من الخدمات الفريدة التي يقدمها المصرف تبرهن على ريادته في الخدمات المصرفية الرقمية والذاتية في المنطقة كلها، حيث كان المصرف الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم عديدا من الخدمات والمنتجات عبر القنوات البديلة.

يذكر أن تطبيق مصرف الراجحي للهواتف الذكية حصل هذا العام على أعلى تقييم بين التطبيقات المصرفية الموجودة في المملكة بحسب إفادة ما يقرب من ربع مليون مستخدم قاموا بتقييم التطبيق من خلال متاجر التطبيقات "أبل"، وأندرويد" ويعد هذا التقييم من الأعلى حول العالم.

ويعكس هذا التقييم ريادة المصرف الرقمية وانفراد تطبيق المباشر من مصرف الراجحي للهواتف الذكية بتقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تمثل قيمة مضافة لعميل المصرف تسهم في إثراء تجربته الرقمية فيما يخص العمليات المصرفة عبر الإنترنت والجوال.