التعدين بين النجوم .. الأسلوب الأمثل لتحقيق الثراء في الفضاء

تشكل الكويكبات تهديدا خطيرا لكوكب الأرض، لكنها مصدر لا يوصف للثراء ويمكن أن تكون فرصة لتحقيق أرباح ضخمة، إذ تقول وكالة "ناسا" إن السفر الفضائي يصبح (يوما بعد يوم) أكثر جدوى من الناحية الفنية، إلا أن عمليات التعدين بين النجوم يمكن أن تصبح صناعة مربحة للغاية قريبا.

وفقا لـ"روسيا اليوم" يحتوي نظامنا الشمسي على نحو 1.9 مليون كويكب (أكبر من 1 كم)، ويجري تصنيفها إلى ثلاث فئات: C وS وM أو تلك المكونة من الطين والسيليكات والمعادن على التوالي، وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في جمع ثروة عبر صناعة التعدين الفضائي، فإن المسافرين الفضائيين سيكونون أفضل المرشحين لجمع الثروات.

وعلى الرغم من أن أغلب الكويكبات قد توجد في الفئة C، إلا أن النوعين الأخيرين يحتويان على مجموعة واسعة من الخفايا الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم والكوبالت وحتى الماء.

وتتناثر جزيئات الألماس في عديد من الكويكبات في حين تشير التقديرات إلى أن بعض الأجسام الموجودة خارج كوكب الأرض يحتوي على ذهب ومعادن أخرى قيمتها كبيرة جدا.

ويوجد أعلى تركيز للكويكبات في الحزام الذي يقع على بعد ملايين الأميال من الأرض بين مداري المريخ والمشتري ويبتعد بعض الكويكبات عن الحزام ليصبح ضمن مسافة أكثر قابلية للإدارة.

وتصور العلماء عددا من الأساليب لإنجاز المهمة، بما في ذلك إرسال المركبات الآلية وإنشاء مستعمرات فضائية مأهولة بالكامل، إما في مدار الأرض (على الكويكب نفسه)، أو حتى على سطح القمر. وتشمل الأساليب الأخرى للتكنولوجيا المتقدمة سحب الكويكبات بواسطة شبكة عملاقة أو تفجيرها بالحرارة لجمع المعادن أثناء صهرها.

ومن المتوقع أن يحتاج "عمال مناجم الكويكبات" إلى معدات استخراج متطورة في المستقبل قادرة على العمل في فراغ الفضاء، وجميع اللوازم المطلوبة للسفر الكوني.